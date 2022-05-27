《尚食》劇情、造型皆抄襲《大長今》？製作人于正反駁：服裝沿用明朝的

《尚食》被指似足《大長今》？

TVB正在熱播由「延禧CP」吳謹言及許凱主演嘅內地劇《尚食》，劇集早於內地播出，不過喺影視評分網站「豆瓣」僅得5.5分，亦較多負評流出，被指難超越舊作《延禧攻略》。除此之外，劇集更被指疑似抄襲由李英愛主演嘅經典韓劇《大長今》。

製作人：韓國在明朝時就是中國

《尚食》講述明代永樂帝昭選善於烹調嘅女子加入尚食局，姚子衿（吳謹言飾）為求再見到兒時一見鍾情嘅皇太孫朱瞻基（許凱飾），不惜學繪畫及烹飪遠赴深宮；成功爭取尚食局小廚娘席位，期間捲入宮廷鬥爭，直至最後成功封后。而經典韓劇《大長今》講述長今入宮後，因天資聰明、味覺敏銳及烹飪才華而受到矚目，由御膳房宮女一步一步升至最高尚宮。雖然佢遭到陷害被流放到外島，但佢學習醫術兼融入宮廷膳食，仲意外挽救皇上的性命，成為朝鮮王朝歷史上首位女性御醫，並受封為「大長今」。

唔少韓國網民都認為《尚食》同《大長今》相似，除咗劇情相似之外，連劇中角色造型都疑似抄襲韓服，留言話係山寨版《大長今》及中國抄襲韓服等等。對於韓國網民嘅指控，《尚食》製作人于正就曾經喺微博出PO反駁話：「這妥妥的明朝戲服，不能因為當時作為大明屬國的高麗沿用了，就被沒文化的說成”韓服”了！」 之後，佢再上載明朝嘅畫像圖片，留言話：「韓國在明朝時就是中國的屬國！服裝就是沿用明朝的！證據如圖！」結果引起韓國網民留言，而唔少內地網民紛紛留言支持，例如「支持支持于老師」、「偷國人什麼都說自己國家的，歷史没學過嗎」及「沿用我們的服飾不承認 還只認我們抄襲？ 去學學歷史吧你」等等。

《尚食》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載