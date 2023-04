憑Netflix人氣劇《怪奇物語》(Stranger Things)角色Eleven走紅的19歲女星米莉芭比布朗(Millie Bobby-Brown),剛在IG上載與20歲男友Jake Bongiovi的黑白照片,米莉左手無名指戴上一隻巨形鑽戒,多間美媒報道她已訂婚。米莉在IG帖子留言,用上天后Taylor Swift歌曲《Lover》歌詞:I’ve loved you three sunners now. honey. I want’em all.