《未來戰士》有新發展 70歲占士金馬倫拍完《阿凡達》再拍廣島原爆故事

占士金馬倫拍完《阿凡達》再拍廣島原爆故事

除咗《未來戰士》project之外,拍緊《阿凡達》第3至5集嘅占士金馬倫早排都公開表示,一旦《阿凡達》嘅製作進度上許可的話,佢會抽個身出嚟拍由作家Charles Pellegrino撰寫關於廣島原子彈爆炸嘅小說The Last Train from Hiroshima(《廣島末班列車》)及Ghosts Of Hiroshima改編嘅電影。而Charles Pellegrino正正係占士金馬倫喺《鐵達尼號》同《阿凡達》兩套戲嘅科學顧問,《鐵達尼號》更加係占導以Charles Pellegrino 2本關於鐵達尼號沉沒事件嘅書而改編。

《廣島末班列車》係描述一名日本人山口疆經歷廣島原爆之後,坐火車逃難去到長崎,點知遇上第2次原爆,卻偏偏大難不死嘅故事。山口疆2010年因癌症逝世,享年93歲,山口離世前幾日同占士金馬倫見面,交託占導要將呢個故事拍成電影,而占導亦決心要將呢場戰爭嘅慘痛一幕紀錄下來。

上個月占士金馬倫喺D23公佈,《阿凡達》第3集Fire and Ashes將於2025年12月19日上映,第4集喺2029年底推出,至於壓軸嘅第5集就要等到2031年底。以占士金馬倫「十年磨一劍」嘅精神,《廣島末班列車》嘅映期係幾時真係難以估計。

原文刊登於 電影LOL