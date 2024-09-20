《未來戰士》有新發展 70歲占士金馬倫拍完《阿凡達》再拍廣島原爆故事

做導演，成就唔止計你拎過幾多個獎，最緊要係……你啲戲收唔收得。全球票房收入排第2嘅導演占士金馬倫，拍過《未來戰士》系列、《真實謊言》、《鐵達尼號》、《阿凡達》等，加埋合共80億美元，可能好多公司run咗幾十年都未必搵到佢咁多。

今年係占士金馬倫嘅成名作《未來戰士》上映40周年，占導梗係做吓訪問講兩句。除咗最深入民心嘅頭2集之外，《未》系列其實合共有6套電影，但去到2019年嘅《未來戰士：黑暗命運》票房就出現疲態。占士金馬倫受訪時提到《未來戰士》仍然會有新計劃，但到底係新片定係劇集，佢老人家又會唔會由監製跳返出嚟做導演，同埋阿諾舒華辛力加仲會唔會再拍《未來戰士》？佢一律冇提。

占士金馬倫拍完《阿凡達》再拍廣島原爆故事

除咗《未來戰士》project之外，拍緊《阿凡達》第3至5集嘅占士金馬倫早排都公開表示，一旦《阿凡達》嘅製作進度上許可的話，佢會抽個身出嚟拍由作家Charles Pellegrino撰寫關於廣島原子彈爆炸嘅小說The Last Train from Hiroshima（《廣島末班列車》）及Ghosts Of Hiroshima改編嘅電影。而Charles Pellegrino正正係占士金馬倫喺《鐵達尼號》同《阿凡達》兩套戲嘅科學顧問，《鐵達尼號》更加係占導以Charles Pellegrino 2本關於鐵達尼號沉沒事件嘅書而改編。

《廣島末班列車》係描述一名日本人山口疆經歷廣島原爆之後，坐火車逃難去到長崎，點知遇上第2次原爆，卻偏偏大難不死嘅故事。山口疆2010年因癌症逝世，享年93歲，山口離世前幾日同占士金馬倫見面，交託占導要將呢個故事拍成電影，而占導亦決心要將呢場戰爭嘅慘痛一幕紀錄下來。

上個月占士金馬倫喺D23公佈，《阿凡達》第3集Fire and Ashes將於2025年12月19日上映，第4集喺2029年底推出，至於壓軸嘅第5集就要等到2031年底。以占士金馬倫「十年磨一劍」嘅精神，《廣島末班列車》嘅映期係幾時真係難以估計。

原文刊登於 電影LOL