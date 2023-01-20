「東張女神」梁敏巧深夜曾慘遭男子跟蹤被不明液體射小腿 大爆曾被勸整容

去年3月梁敏巧被尾隨

梁敏巧去年3月被一名男士尾隨事件：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿比（畀）嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」

梁敏巧當時驚覺身後有一名男子，對方知道梁敏巧發現後即刻跑走，而梁敏巧就表示當刻覺得好嘔心到忍唔住流咗眼淚，並且即刻搵紙巾抹。被問到點解唔即刻追上前，梁敏巧就表示夜媽媽條街無人，擔心追上前的話對方會有進一步行為，又指唔知腳上沾咗咩液體，所以即刻用濕紙巾同火酒消毒，但因又驚又擔心最後忍唔住喊。經過此事，梁敏巧表表示依加夜返真係好驚有陰影，打醒十二分精神以外，如果太夜會叫人出嚟送佢返屋企，而朋友們都話買定防狼器同防狼噴霧畀佢。