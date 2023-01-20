「東張女神」梁敏巧深夜曾慘遭男子跟蹤被不明液體射小腿 大爆曾被勸整容

2019年落選港組梁敏巧於港組競選完結後隨即與TVB簽下經理人合約，及後被安排主持兒童節目《Think Big天地》及《東張西望》外景，成為新一代「東張女神」。梁敏巧不時於社交平台分享穿著小背心，露出小蠻腰或長腿嘅照片，梁敏巧又非常敢言，曾與ViuTV 2018年選美真人騷《廣告女皇》參賽者黃丹虹（Vickie）齊齊大爆選美秘聞，不過向來大膽嘅梁敏巧於一次深夜放工回家期間就被一名男士作出騷擾性行為，令佢忍唔住喊咗出嚟。
去年3月梁敏巧被尾隨
梁敏巧去年3月被一名男士尾隨事件：「凌晨1點幾2點放工，夜晚行返屋企樓下，行樓梯個陣無啦啦Feel到右小腿比（畀）嘢射一射然後濕咗。個心離一離睇吓我係咪踩水氹中雀屎，但又無喎。」
梁敏巧當時驚覺身後有一名男子，對方知道梁敏巧發現後即刻跑走，而梁敏巧就表示當刻覺得好嘔心到忍唔住流咗眼淚，並且即刻搵紙巾抹。被問到點解唔即刻追上前，梁敏巧就表示夜媽媽條街無人，擔心追上前的話對方會有進一步行為，又指唔知腳上沾咗咩液體，所以即刻用濕紙巾同火酒消毒，但因又驚又擔心最後忍唔住喊。經過此事，梁敏巧表表示依加夜返真係好驚有陰影，打醒十二分精神以外，如果太夜會叫人出嚟送佢返屋企，而朋友們都話買定防狼器同防狼噴霧畀佢。
曾於YouTube素顏示範化妝
另外，梁敏巧又曾大爆參選港姐時被導師建議過整容，佢憶述導師說話：「你隻眼咁下垂又咁細，點搞呀？」對於容貌，梁敏巧曾因而自卑，不過上網研究有關資料後決心靠自身優勢發展。去年為個人YouTube頻道拍片時更以素顏上陣示範化妝，獲唔少網民讚賞；近日，梁敏巧又分享啱啱做完Facial嘅素顏照，有唔少網民就表示同平時濃妝上鏡嘅佢好大分別，所以認唔出佢。
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