《東張》何伯搵膠紙自封嘴巴唞唔到氣 疑警察敲門何太中斷直播

《東張西望》的何伯、何太的一直備受網民關注，二人由抖音平台轉戰到YouTube平台開直播。昔日二人在直播親咀，又大談房事晒恩愛，最近就演變成兩公婆為小事噪過不停，何太更不時在直播中目露凶光，指罵何伯，力數對方不是。昨日(7日)何伯更在直播中用膠紙自封嘴巴，有網民看到截圖之後，一度以為是何太用膠紙封何伯的嘴巴，斥她虐老。

斥何伯累事搞到被房署查 何伯與何太昨日傍晚開直播，在長達2小時的直播中何太再度力數何伯的不是，每當何太投訴何伯不好的地方時，何伯都會低聲下氣表示是自己問題，希望對方原諒，又謂自己會改，希望「老婆仔」不要離開。 每當何伯在旁碎碎唸時，何太就鬧爆何伯亂講說話，又謂︰「我心淡啦！呢啲人教唔醒！唔知點解你咁配合黑粉！我問你咩意思呀？係要搞到房屋署來敲我哋騷擾我哋，鬧唔精，教唔明，有乜鬼用！同咗佢一齊之後，未帶過好處比我，搞到我依家俾人追殺！我對親呢啲人就好頭赤！」更揚言拿到錢之後，便會安排何伯入老人院。

何伯用膠紙自封 何太鬧足十多分鐘，內容都是圍繞不滿何伯在直播講錯說話，成為黑粉攻擊她的材料，又指何伯是她的負纍。期間何伯一度離開直播畫面，未幾何太再問到︰「你依家咩意思呀？你咁黐線呀！」當他再次出現時，何伯用手掩住自己的嘴巴，狀甚痛苦，及後見到何伯指手劃腳，竟然是他用膠紙封實自己的嘴巴。何太見到何伯的行徑之後，再鬧爆他的行為多餘。原來何伯是借此表示自己不會再亂說話，但可能何伯封太多膠紙，加上又啜泣，搞到自己一度唞不到氣。

網傳警察上門調查 由於何伯在直播中提到想自殺，又謂︰「你再話同我離婚，今日要見血至得」，甚示表示會寫遺書，有網民擔憂何伯會做傻事，於是留言表示要報警。同時討論區流出一張警察登門調查的照片，聲稱是晚上8時所攝。對照直播的時間線，直播最後數分鐘有疑似敲門的聲音，何伯再度離開直播畫面，而何太未幾就匆匆中斷直播，有別過去她跟粉絲依依不捨講拜拜才結束的情況。 有傳媒指曾有警員到何太的住所調查，何太表示「無咁嘅事」，警方列作誤會。何太於晚上再次直播時，有網民問是否有警察上門，她就答︰「啲部門就嚟俾黑粉玩死！」