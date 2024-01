「東涌羅浩楷」利愛安24歲榮升人母 順利誕下9磅大隻B女

利愛安初為人母順利誕下B女

喺上年年中,利愛安與哥哥Lenar及男友Xinnan返菲律賓探親,上載頭貼頭及搭膊頭嘅照片高調放閃。之後佢先後宣布懷孕及結婚消息,去到噚日佢喺社交網站報喜,分享自己喺1月16日誕下B女消息,上載一張有BB樣子並寫有BB英文名、磅數及出生日期嘅相片,寫道:「16Jan2024 Welcome Baby Girl Tilda It’s been 9 months since you were in my tummy, and now we welcome you to this world. As you explore the world, you are yearning in wonder. To my dearest baby girl Tilda, mommy wants you to grow up healthy and well. Me and daddy hopes that you will be successful in your own journey! Mwuah❤️😘 Love mommy❤️ and daddy❤️ #Babygirl #Tilda #Mommy&BabyGirl #Mommysgirl #DaddysGirl #利愛安」(歡迎我的寶貝女兒Tilda,你喺我肚裡已經九個月,而家我哋歡迎你嚟到呢個世界。當你探索世界時,你會渴望奇蹟。對於我最親愛嘅女兒Tilda,媽媽希望你健康地成長。我和爸爸希望你喺自己嘅道路上得到成功!)