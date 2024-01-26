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娛樂
2024-01-26 10:20:00

「東涌羅浩楷」利愛安24歲榮升人母 順利誕下9磅大隻B女

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「東涌羅浩楷」利愛安榮升人母 順利誕下9磅大隻B女

「東涌羅浩楷」利愛安榮升人母 順利誕下9磅大隻B女

現年24歲嘅「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten），雖然落選2021年香港小姐競選，但仍獲TVB賞識簽約成旗下藝人，更獲得多個演出機會，當中最為人熟悉嘅就係加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演Liza（姜麗文飾）外傭好友Naomi，不過佢已有近一年冇喺劇集甚至電視出現。上年佢先後宣布懷孕及結婚消息，去到噚晚（24日）佢分享誕下B女消息，真係恭喜晒呀！

利愛安初為人母順利誕下B女

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喺上年年中，利愛安與哥哥Lenar及男友Xinnan返菲律賓探親，上載頭貼頭及搭膊頭嘅照片高調放閃。之後佢先後宣布懷孕及結婚消息，去到噚日佢喺社交網站報喜，分享自己喺1月16日誕下B女消息，上載一張有BB樣子並寫有BB英文名、磅數及出生日期嘅相片，寫道：「16Jan2024 Welcome Baby Girl Tilda It’s been 9 months since you were in my tummy, and now we welcome you to this world. As you explore the world, you are yearning in wonder. To my dearest baby girl Tilda, mommy wants you to grow up healthy and well. Me and daddy hopes that you will be successful in your own journey! Mwuah❤️😘 Love mommy❤️ and daddy❤️ #Babygirl #Tilda #Mommy&BabyGirl #Mommysgirl #DaddysGirl #利愛安」（歡迎我的寶貝女兒Tilda，你喺我肚裡已經九個月，而家我哋歡迎你嚟到呢個世界。當你探索世界時，你會渴望奇蹟。對於我最親愛嘅女兒Tilda，媽媽希望你健康地成長。我和爸爸希望你喺自己嘅道路上得到成功！）

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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