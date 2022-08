HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)結局被鬧到飛起,巨額投資的外傳劇《House of the Dragon》不容有失。劇集於上周進行首映活動,一眾美媒看過後大讚本月上架的前傳《House of Dragon》,無論劇情及場面也非常出色。