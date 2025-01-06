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娛樂
2025-01-06 15:48:09

「獎老」吳嘉儀宣布離巢TVB：唔係落車係夠鐘轉車

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吳嘉儀宣布與無綫結束賓主關係。

吳嘉儀宣布與無綫結束賓主關係。

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現年33歲的TVB女藝人吳嘉儀（阿七），曾在《開心無敵獎門人》擔任「獎老」而為人認識，阿七於去年3月時曾在社交網公開鬧爆TVB幕後同事態度差，其後又再度爆seed 指在公司受到同事的不禮貌對待，而在2024年完結前，她亦已經預告：「2025年嘅阿七，會以全新身份、崗位見大家。」今日（16日）阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB

 

阿七曾在《開心無敵獎門人》擔任「獎老」而為人認識。 阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB。 阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB。 阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB。 阿七透露人生第一份全職工作就是從演藝畢業後加入TVB藝訓班。

 阿七在社交網貼出多年來在TVB的點滴，她寫道：「Goodbye and thank you, TVB . 人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班，話咁快就9年喇。感謝（TVB）把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播。」她更表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」  

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阿七坦言仍然最喜歡演戲，希望有幸遇到更具挑戰性的大小角色，並憶起自己在TVB很多的第一次：「第1次拍處境長劇1次拍落雨戲、電單車飛車、跳海、亂葬崗替身戲;1次拍烹飪、飲食節目……1次參與由細睇到大嘅綜藝節目拍攝……1次離開屋企成個幾月返內地拍劇；所有的回憶都造就阿七嘅成長 ；要多謝嘅貴人、前輩太多，聚會見、工作見、在心中。  

 

吳嘉儀與李旻芳(右)撞樣而被人撈亂。 吳嘉儀於《金宵大廈》中憑「鴉烏」一角廣為人知。

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