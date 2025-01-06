「獎老」吳嘉儀宣布離巢TVB：唔係落車係夠鐘轉車

現年33歲的TVB女藝人吳嘉儀（阿七），曾在《開心無敵獎門人》擔任「獎老」而為人認識，阿七於去年3月時曾在社交網公開鬧爆TVB幕後同事態度差，其後又再度爆seed 指在公司受到同事的不禮貌對待，而在2024年完結前，她亦已經預告：「2025年嘅阿七，會以全新身份、崗位見大家。」今日（1月6日）阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB。

阿七在社交網貼出多年來在TVB的點滴，她寫道：「Goodbye and thank you, TVB . 人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班，話咁快就9年喇。感謝（TVB）把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播。」她更表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」