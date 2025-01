「獎老」吳嘉儀宣布離巢TVB：唔係落車係夠鐘轉車

阿七在社交網貼出多年來在TVB的點滴,她寫道:「Goodbye and thank you, TVB . 人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班,話咁快就9年喇。感謝(TVB)把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播。」她更表示:「唔係落車,只係我夠鐘轉車喇,命運很玄妙,想見的人總是會再見的!」