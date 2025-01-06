「獎老」吳嘉儀宣布離巢TVB：唔係落車係夠鐘轉車

現年33歲的TVB女藝人吳嘉儀（阿七），曾在《開心無敵獎門人》擔任「獎老」而為人認識，阿七於去年3月時曾在社交網公開鬧爆TVB幕後同事態度差，其後又再度爆seed 指在公司受到同事的不禮貌對待，而在2024年完結前，她亦已經預告：「2025年嘅阿七，會以全新身份、崗位見大家。」今日（1月6日）阿七就在社交網宣布離開合作9年的TVB。
阿七在社交網貼出多年來在TVB的點滴，她寫道：「Goodbye and thank you, TVB . 人生第1份全職工作就係演藝畢業後加入TVB藝訓班，話咁快就9年喇。感謝（TVB）把我由一個修讀舞台表演嘅學生訓練成一個電視演員、主持、帶貨主播。」她更表示：「唔係落車，只係我夠鐘轉車喇，命運很玄妙，想見的人總是會再見的！」
阿七坦言仍然最喜歡演戲，希望有幸遇到更具挑戰性的大小角色，並憶起自己在TVB很多的第一次：「第1次拍處境長劇…第1次拍落雨戲、電單車飛車、跳海、亂葬崗替身戲;第1次拍烹飪、飲食節目……第1次參與由細睇到大嘅綜藝節目拍攝……第1次離開屋企成個幾月返內地拍劇；所有的回憶都造就阿七嘅成長 ；要多謝嘅貴人、前輩太多，聚會見、工作見、在心中。 」