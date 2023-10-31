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娛樂
2023-10-31 18:00:00

《老友記》主角聯合發報悼文：失去Matthew令我們萬分悲痛

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《老友記》5位主角發布聯合悼文。

《老友記》5位主角發布聯合悼文。

經典喜劇《老友記》(Friends)中飾演Chandler Bing的男星Matthew Perry，日前離世，至今已經第3日，期間一眾荷李活演員及各地粉絲也發文悼念，唯獨劇集內外都情如親人的5位演員，包括珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc與David Schwimmer一直未有任何舉動。直至昨日，5人終於發表聯合聲明悼念Matthew：「失去Matthew Perry令我們萬分悲痛，我們的感情不止是同事，我們是一家人。我們有太多話要說了。如今，我們需要時間來消化及悼念這位好友。過一段時間後，我們會盡可能分享更多給大家。我們只想將愛與思念獻給Matthew的家人、朋友及全世界愛他的人。」

粉絲昨日到位於曼克頓的《老友記》寓所獻花。

粉絲昨日到位於曼克頓的《老友記》寓所獻花。

外界認為Matthew之死，令《老友記》再掀起追睇潮。

外界認為Matthew之死，令《老友記》再掀起追睇潮。

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法醫：Matthew大腦及心臟受損

洛杉磯法醫已完成對Matthew的驗屍程序，初步排除他殺可能，正等待毒理學結果，需時數周才可公開報告。洛杉磯一名法醫向Fox新聞透露，Matthew死亡現場未有發現毒品及藥物，但考慮到他過去曾有吸毒及酗酒，令法醫未肯定Matthew是否在浸浴前接觸過藥物。初步顯示，最大機會是Matthew浸熱水過程中遇溺，導致大腦及心臟受損，令他未有能力離開按摩池而死亡。

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