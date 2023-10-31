《老友記》主角聯合發報悼文：失去Matthew令我們萬分悲痛

經典喜劇《老友記》(Friends)中飾演Chandler Bing的男星Matthew Perry，日前離世，至今已經第3日，期間一眾荷李活演員及各地粉絲也發文悼念，唯獨劇集內外都情如親人的5位演員，包括珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston)、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc與David Schwimmer一直未有任何舉動。直至昨日，5人終於發表聯合聲明悼念Matthew：「失去Matthew Perry令我們萬分悲痛，我們的感情不止是同事，我們是一家人。我們有太多話要說了。如今，我們需要時間來消化及悼念這位好友。過一段時間後，我們會盡可能分享更多給大家。我們只想將愛與思念獻給Matthew的家人、朋友及全世界愛他的人。」