現年21歲的應屆港姐冠軍莊子璇(Hillary)是一名大學生,現在於香港大學修讀食物及營養科學,同時亦是前港姐冠軍馮盈盈的師妹。莊子璇成為港姐冠軍後,未有放棄學業,仍以大學生的身份繼續四年級的最後一個學年。

日前,莊子璇在社交網上載返學的照片,並留言:「I go to school by bus...and buy coffee」相中見她卸下港姐光環,以一身黑色短袖T恤,回復學生身分打扮樸素,非常清純,獲不少網民大讚十分青春可人。