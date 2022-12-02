蘇施黃首次化療後狂嘔兼確診 憶述人生最痛苦的時刻

現年67歲的蘇施黃，早前在社交網自爆患上了大腸癌第三期，並已接受了手術，現正積極治療的她，需要接受四次化療，不少網友都大讚她思想樂觀積極，而曾兩度患癌的她，直言今次並不是她人生最痛苦的時刻，更大爆在口服化療期間，不幸確診新冠肺炎。

阿蘇日前入院接受第一次化療後，見她精神及胃口不俗，更吃了一個梅菜扣肉煲仔飯慶祝，但原來回家第三日就不斷出現嘔吐，又表示這兩星期因為吃不到東西並不好過：「食少少嘢落去，好似控制唔到咁湧上嚟！醫生開咗止嘔藥畀我，但完全唔開胃，只係想食湯嘅嘢，煲石祟魚湯同雪梨水飲」。