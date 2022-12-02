蘇施黃首次化療後狂嘔兼確診 憶述人生最痛苦的時刻

現年67歲的蘇施黃，早前在社交網自爆患上了大腸癌第三期，並已接受了手術，現正積極治療的她，需要接受四次化療，不少網友都大讚她思想樂觀積極，而曾兩度患癌的她，直言今次並不是她人生最痛苦的時刻，更大爆在口服化療期間，不幸確診新冠肺炎。
阿蘇日前入院接受第一次化療後，見她精神及胃口不俗，更吃了一個梅菜扣肉煲仔飯慶祝，但原來回家第三日就不斷出現嘔吐，又表示這兩星期因為吃不到東西並不好過：「食少少嘢落去，好似控制唔到咁湧上嚟！醫生開咗止嘔藥畀我，但完全唔開胃，只係想食湯嘅嘢，煲石祟魚湯同雪梨水飲」。
與金燕玲一同確診
她更大爆在口服化療期間不幸確診新冠肺炎，而金燕玲亦同樣確診，並咳得非常厲害，但阿蘇病徵不算明顯，她表示沒有外出，只能「賴」落金燕玲身上： 「呢件事係一個意外驚喜，第一次化療時免疫力冇得低，之後第三、四次免疫力更低，咁而家中完之後就唔使咁驚囉，又唔使畀壓力金小姐同工人唔准佢哋出街，都未嘗唔係一件好事，感謝主。」
類風濕性關節炎最痛苦
阿蘇坦言今次化療暫時不算辛苦，並透露人生最痛苦的時候，是拍攝TVB飲食節目《蘇GOOD》時，患上類風濕性關節炎，她憶述當時睡覺只能夠挨住，挨得太久又會痛醒：「當時忙又工作多，唔夠瞓加上手腳都痛，腳甚至痛到行唔到，放落地都痛，連扭門、『撻』車、揸筷子等都做唔到，好彩好忙應付工作唔得閒去理個痛，時間就咁過去。」她形容這個病長達4至5年，相比現時化療的副作用，現在承受的只是皮毛。