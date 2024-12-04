瓊瑤於5天前曾在社交平台發表《憶亡夫》一文，以懷念亡夫平鑫濤，最後兩段寫道︰「如今，我把我們的照片，做成了這個視頻。我不斷看著視頻，反覆聽著歌曲。今夜，我想著你！這短短的視頻，就是我們的一生！你，已然歸去，我，不如歸去！雖然你曾寫卡片給我：『今生佳侶，相約來生』。但是，我深深知道你根本不相信來生。否則，你也不會留下遺憾。所以，我們就在此生揮別了！」

「你去世已經五年半，加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的『當下』、『那間病房』、『花塚』、『在朋友家逗猫』和其他種種……很坦白的承認：『我多麼多麼的想你！』好的你，壞的你！」 瓊瑤本名為陳喆，籍貫湖南衡陽，生前為知名作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人，多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》三部曲、《一簾幽夢》、《梅花三弄》系列 ——《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》。