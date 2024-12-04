《還珠格格》作者瓊瑤今日傳來死訊，據台灣傳媒報道，警方接獲淡水某住宅單位有老婦輕生，救護人員接報到場之後，發現是瓊瑤，旁邊留有遺書，享年86歲。
瓊瑤63歲兒子表示，今日中午著秘書回家看看，發現瓊瑤輕生，於是報警求助，但救護人員抵達時，發現瓊瑤已無呼吸心跳。
瓊瑤離世｜最後公開現身見古巨基父子 林心如得悉噩耗：無法回應
瓊瑤於5天前曾在社交平台發表《憶亡夫》一文，以懷念亡夫平鑫濤，最後兩段寫道︰「如今，我把我們的照片，做成了這個視頻。我不斷看著視頻，反覆聽著歌曲。今夜，我想著你！這短短的視頻，就是我們的一生！你，已然歸去，我，不如歸去！雖然你曾寫卡片給我：『今生佳侶，相約來生』。但是，我深深知道你根本不相信來生。否則，你也不會留下遺憾。所以，我們就在此生揮別了！」
「你去世已經五年半，加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的『當下』、『那間病房』、『花塚』、『在朋友家逗猫』和其他種種……很坦白的承認：『我多麼多麼的想你！』好的你，壞的你！」
瓊瑤本名為陳喆，籍貫湖南衡陽，生前為知名作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人，多部小說作品被改編為電影或電視劇，包括《還珠格格》三部曲、《一簾幽夢》、《梅花三弄》系列 ——《梅花烙、鬼丈夫、水雲間》。