正在拉斯維加斯舉行的Cinema Com活動上,各電影公司、導演陸續公布新作消息,今日輪到名導占士金馬倫(James Cameron)。占士現身Cinema Com公布今年尾新作《阿凡達2》的名片和細節,《阿2》名為《Avatar:The Way of the Water》,演員就加入雲迪素(Vin Diesel)、楊紫瓊及早前宣布的影后埼溫絲莉(Kate Winslet)。首發預告於5月6日上映的《奇異博士2:失控多元宇宙》公開。