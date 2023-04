「教主」Anson Lo (盧瀚霆)早前為香港迪士尼樂園拍攝宣傳片及出席活動,前一晚更在樂園酒店入住。昨午,Anson Lo 在Ig 限時動態透露:「今(昨)晚同大家分享最近最relax嘅一刻係咩」,令一眾神徒(粉絲暱稱)都十分期待。

晚上,Anson Lo 終於揭盅答案,他在社交平台大派福利貼出一張自拍的爆肌相,並寫道:「每晚沖完涼臨瞓前嘅時刻都係最relax最舒服~Agree? Yes or No? 」相中見置身酒店房間的Anson Lo,身上僅穿上一件黑色背心,大曬白滑的麒麟臂,令一眾神徒都熱血沸騰,並紛紛留言大讚:「強壯嘅臂彎+清純嘅容顏!#童顏巨肌 #要命的福利 #你讓我瘋瘋癲癲」。