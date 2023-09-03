《One Piece海賊王》真人版娜美一角被投訴 與原著豐滿上圍距甚遠

真人版改編作品，通常會引發觀眾對於角色選角的討論和看法。每個觀眾對於原著中角色的形象、個性和演技都有不同的期望，因此真人版中角色的評價也會因人而異。

爛番茄新鮮度有 82%

由漫畫《One Piece海賊王》改篇的真人版Netflix劇集，上月31日推出，引來話題不斷，劇集在爛番茄網上的新鮮度為82%，IMDb評分為8.6分，評論也已超過5千則。數據上看似不錯，但有台灣劇迷對於娜美的選角有異議，認為她上圍不及動畫般豐滿，讓觀眾感到不太適應，影響觀賞投入度，因此特別在社群媒體上發文，詢問其他觀眾的意見。

該位網友在Facebook「NETFLIX 新台灣討論區」專頁發文稱，對於《One Piece海賊王》真人版的劇情和其他角色選角沒有投訴，但真人版娜美的身材和動畫中澎湃的設定相距甚遠，此舉讓他感到非常不自然，直接影響觀賞意欲。有資深動畫迷就向這位觀眾解釋：「她的身材是後來才長大的」、「這樣很符合原著啊！沒有什麼問題，難道你以為娜美一開始就長得像現在這樣嗎？」