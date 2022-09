林家謙日前已在社交平台上載多張照片,留言:「0+3, 飛Milan」作預告,昨晚乘坐專車往米蘭大教堂出席盛會時,更興奮玩自拍,並上載現場巨型屏幕播出他落車到場畫面,他寫道:「時裝倒流70年 @moncler in time Thanks for having me」。網民紛紛留言為他感高興,「叻到不得了的林家謙」、「成功衝出國際有自拍好開心」、「成粒燒賣咁好可愛」。

今次盛典由著名編舞家Sadeck Berrabah編排戶外演出,約有2000名表演者包括舞者、音樂家、模特兒和合唱團等強大陣容,雖然表演時落住毛毛雨,但仍吸引過萬名觀眾現場欣賞。