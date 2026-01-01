當紅男歌手被爆借錢唔還 前債主追數成功留言「代發聲」

有網民近日在Facebook爆料，直指一位香港當紅男歌手，在加拿大生活期間曾向當時同學及朋友借錢，金額三位數至四位數加幣，更在有錢女舊愛身上花了很多錢，引起不少網民熱烈討論。

曾與內地有錢女拍拖

這位曾留學加拿大的樂壇紅人，成名後新聞多多，前日再被網民翻「舊帳」，內容提及：「有個以前喺加拿大生活、而家返咗香港發展嘅歌手，近年突然紅咗。但其實佢以前喺加拿大嗰陣，同一個內地有錢女拍過拖，當時個女仔喺佢身上洗咗唔少錢。另外，佢身邊啲同學同朋友，唔少都借過錢俾佢，有啲金額可能只係一百幾十，有啲高達幾千蚊加幣，但到而家都冇還過。返到香港出名之後，有啲舊同學傳訊息恭喜佢攞獎，佢直接已讀不回，之前借過錢嗰啲更加冇下文。講真，以佢而家嘅狀況，呢啲錢對佢嚟講唔算啲乜。總之，如果有人識佢，或者同佢有金錢來往，自己要醒目啲。借錢嗰陣識人，出名之後就當冇發生過。」爆料者表示跟男歌手兩位舊同學熟稔，二人手上有不少男歌手出道前的絕密照片及影片，不過他的舊同學未有打算再追對方還錢。