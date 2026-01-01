鄧兆尊被陳百祥寸靠父幹 大方回應︰前輩講嘅嘢會接受

吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，對於陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有15億身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。

吳家樂、鄧兆尊於「娛樂好好玩」談及「陳百祥寸鄧兆尊靠老竇」，並大談對此的看法。陳百祥最近於活動上被問及對鄧兆尊有15億身家傳聞的看法，陳百祥回應指：「兆尊因為老竇叻所以先有咁多。有冇人請過鄧兆尊做直播丫？我𠵱家做直播就8位數字嘅。」

吳家樂指鄧兆尊做直播也很厲害，鄧兆尊指自己沒有8位數字。吳家樂認為：「叻哥出嚟講嘢，我哋用幾個字形容——語不驚人......」鄧兆尊補充：「誓不休。」吳家樂覺得：「叻哥講呢啲說話係同佢個人設成正比。」鄧兆尊覺得：「冇咩攻擊性嘅。佢只不過聽到人哋咁講，我邊可能有咁嘅家底，邊有丫？叻哥都知我冇啦。」