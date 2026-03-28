向華強還原李小龍死前最後對話 否認首任「向太」丁珮落藥謀殺：這個一定不是

息影女星丁珮去年為方東昇的新聞資訊節目《真相猜‧情‧尋》揭開「李小龍猝死之謎」，近年潛心修佛、深居簡出的丁珮，被方東昇團隊誠意打動接受專訪，她罕有回應1973年李小龍在其香閨猝逝的種種疑團，親解死亡地點為何有兩個版本，承認與李小龍有超友誼關係，談到李小龍死於自己家中，丁珮：「話我俾咩毒藥佢食，頭痛藥又唔係我發明嘅，點解一定要賴我呢？」丁珮更質疑全世界妒忌她得到李小龍：「我唔想得到佢…」丁珮指李小龍突然離世，所有責任都落在她身上，令她成為最痛苦的人，但硬淨的丁珮絕處逢生，強調努力做好自己，是不想辜負李小龍，事件令她一直躲於家中不敢外出，後來更要連夜「逃亡」避見記者。

丁珮原名唐美麗，她與李小龍是透過鄒文懷認識，在李小龍離世後，1976年嫁給影視大亨向華強，成為第一任「向太」，可是兩人婚姻只維持4年，男方在1980年離婚於同年娶現任「向太」陳嵐為妻。向華強最近活躍社交平台，日前他在視頻上提起有關李小龍的死因，就前妻丁珮一度被指向李小龍「下藥」，他在片中稱曾詢問前妻經過，強調丁珮絕無可能傷害李小龍。



李小龍猝逝於丁珮位於九龍塘的寓所時只得32歲，消息當年震驚各界。對此，向華強曾問過丁珮詳細經過，從前妻口中得悉李小龍當時的身形已經很消瘦，雙方在客廳聊天時，李小龍表示「頭很痛」，於是丁珮便拿了一粒止痛藥給李小龍服用。隨後，李小龍便表示「很累、想睡覺」，並進房休息，沒想到卻一睡不起。向華強又指，當年香港法醫鑑定出李小龍腦部有長異物，他說：「有一種陰謀論是丁佩下藥甚麽的，這個一定不是。」向華強也從自身練武的經驗提出了見解，認為李小龍猝死的一大關鍵在於練功過度，續說：「在我們練功夫的人來講，練功不能練功過度，練功過度甚麽呢？你打拳很猛，每天練，其實一直傷著你的心臟。」丁珮與向華強離婚後，1980年便淡出影圈，繼而篤信佛教，此後過住低調生活。