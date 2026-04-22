柯震東首度回應戀舒華绯聞：基本上沒有私下聯繫

台灣藝人柯震東日前被傳與南韓人氣女團i-dle成員舒華秘戀一年，甚至傳出柯媽媽已見過女方，大讚很有家教等說法，引發外界關注。柯震東今日（4月22日）出席品牌活動，首度公開露面回應緋聞。

面對戀情爆料，柯震東坦言自己也相當意外，公司也在第一時間回應，「我們也沒聽過那麼莫名其妙的事情，如果什麼傳言都要回應的話，應該是回應不完啦，所以我覺得這種奇怪的謠言，大家就聽聽就好了。」

稱感情狀態順其自然

至於和舒華私下是否有聯繫，柯震東直言，「基本上沒有」，所以會爆出這次緋聞也讓他感到很奇怪，並無奈指出，「我覺得在這個大的社群時代，多說就多錯嘛。」現年35歲的他談及感情狀態，表示一切順其自然，認為感情無需刻意安排，「如果來了就來了，走了就走了」。