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娛樂
出版：2026-Apr-22 23:00
更新：2026-Apr-22 23:00

柯震東首度回應戀舒華绯聞：基本上沒有私下聯繫

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柯震東首度回應戀舒華绯聞：基本上沒有私下聯繫

柯震東首度回應戀舒華绯聞：基本上沒有私下聯繫

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台灣藝人柯震東日前被傳與南韓人氣女團i-dle成員舒華秘戀一年，甚至傳出柯媽媽已見過女方，大讚很有家教等說法，引發外界關注。柯震東今日（4月22日）出席品牌活動，首度公開露面回應緋聞。

面對戀情爆料，柯震東坦言自己也相當意外，公司也在第一時間回應，「我們也沒聽過那麼莫名其妙的事情，如果什麼傳言都要回應的話，應該是回應不完啦，所以我覺得這種奇怪的謠言，大家就聽聽就好了。」

稱感情狀態順其自然

至於和舒華私下是否有聯繫，柯震東直言，「基本上沒有」，所以會爆出這次緋聞也讓他感到很奇怪，並無奈指出，「我覺得在這個大的社群時代，多說就多錯嘛。」現年35歲的他談及感情狀態，表示一切順其自然，認為感情無需刻意安排，「如果來了就來了，走了就走了」。

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35歲的柯震東談及感情狀態，表示一切順其自然，認為感情無需刻意安排。 柯震東目前以工作為主 柯震東認為感情無需刻意安排 柯震東首度公開露面回應緋聞 柯震東認為「大家就聽聽就好了」

被問及目前是否有發展對象，柯震東表示，目前以工作為主，「幾乎都在家看劇本」，沒有正在發展的對象。對於未來是否會向過往一樣大方地公開戀情，他直接說：「不會！」

值得一提的是，和柯震東多次在電影中合作的朱軒洋，今日被週刊拍到疑似和吳卓源復合。柯震東被問到有沒有關心對方時表示，自己並不清楚，兩人自《功夫》宣傳完後就幾乎沒見面，「他的個性也比較慢熱，那我也比較慢回、慢熱，所以比較少見面跟聊天。」

此外，對於好友王大陸因涉逃兵役並涉嫌非法取得別人個人資料案，今天被判處6個月徒刑一事，柯震東表示當下才得知消息，「那就是尊重司法了，後續怎麼樣看他自己吧，我們都沒辦法幫當事人回答任何事情。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

葉舒華早前被傳與柯震東拍拖，男方已公開否認 女團i-dle成員葉舒華 葉舒華早前被傳與柯震東拍拖，男方已公開否認 葉舒華早前被傳與柯震東拍拖，男方已公開否認 葉舒華早前被傳與柯震東拍拖，男方已公開否認 葉舒華早前被傳與柯震東拍拖，男方已公開否認 女團i-dle成員葉舒華IG Followers達592.8萬

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