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娛樂
出版：2026-Jun-10 11:00
更新：2026-Jun-10 11:00

陳瑞輝帶皮寶寶搭水上的士 Frankie化身 MV 調音師

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陳瑞輝與150位皮寶寶搭水上的士。

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MIRROR 成員 Frankie（陳瑞輝）早前推出全新虐心單曲《是日戀愛》，為了宣傳新歌及與「皮寶寶」（Frankie 粉絲暱稱）建立更深厚的連結，Frankie 日前特別舉辦了一場別開生面的新歌宣傳活動，號召了 150 位「皮寶寶」一同登上水上的士，在海風與美景陪伴下，共度了一段充滿浪漫的珍貴時光。

在《是日戀愛》MV 中，Frankie 飾演一名天生有缺憾的鋼琴調音師，展現出細膩揪心的演技。而在活動當天，Frankie 更將 MV 的靈魂道具帶到現場，還別出心裁地以專業「音叉」與皮寶寶們進行深度互動。

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活動中，Frankie 透過音叉敲擊自己身體、所佩戴的飾物後的震動，讓現場粉絲親身感受他身體的聲音與律動。他笑言，這個獨一無二的聲調頻率，就代表著自己。不少「皮寶寶」在親耳聆聽並感受過這個專屬頻率後，紛紛發出「WOW」聲音，大讚誠意十足。

除了心靈上的共鳴，Frankie 還化身音樂導師，在現場親自指導「皮寶寶」演唱《是日戀愛》中最揪心的三句核心歌詞：「是日愛你，是日放棄，是日讓你看我心很快死」。在 Frankie 的帶領下，全場粉絲齊聲合唱，將活動氣氛推向最高潮。

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對於這首傾注了無數心血的第二首個人 Solo 作品，Frankie 寄予厚望，並感性地向粉絲承諾，希望未來能夠將《是日戀愛》的原曲完整地搬上各大舞台，呈現更震撼的 Live 演出，帶給所有人更多美好且深刻的舞台經歷。

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