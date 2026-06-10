陳瑞輝帶皮寶寶搭水上的士 Frankie化身 MV 調音師

MIRROR 成員 Frankie（陳瑞輝）早前推出全新虐心單曲《是日戀愛》，為了宣傳新歌及與「皮寶寶」（Frankie 粉絲暱稱）建立更深厚的連結，Frankie 日前特別舉辦了一場別開生面的新歌宣傳活動，號召了 150 位「皮寶寶」一同登上水上的士，在海風與美景陪伴下，共度了一段充滿浪漫的珍貴時光。

在《是日戀愛》MV 中，Frankie 飾演一名天生有缺憾的鋼琴調音師，展現出細膩揪心的演技。而在活動當天，Frankie 更將 MV 的靈魂道具帶到現場，還別出心裁地以專業「音叉」與皮寶寶們進行深度互動。