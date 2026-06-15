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娛樂
出版：2026-Jun-15 22:00
更新：2026-Jun-15 22:00

THE SEASON｜木村光希讚林嘉欣溫暖似太陽 日語溝通好窩心 難忘跟「媽咪」學陶瓷

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由林嘉欣、木村光希(Koki)、Jessie Mei Li、吳育剛（Chris Pang）、Yvonne Chapman、李在允、邱彥筒（Marf）、香胤宅（Lyman）、吳嘉龍、盧靖姍、錢裕揚等，合演的Viu全英語港劇《THE SEASON》今日(15日)於圓方舉行首映禮，林嘉欣夥劇中「女兒」 Koki及一眾演員現身造勢。

林嘉欣和Koki在劇中演母女，嘉欣對Koki讚不絕口，人靚又善良，做足功課，馬術尤其出色，「佢騎馬好叻，有場戲喺馬術學校拍，我以為係替身，原來係佢自己。」Koki自言學過幾年騎馬，但首次在鏡頭前騎馬，故拍攝時非常緊張。首次與林嘉欣合作，Koki深感榮幸，大讚林嘉欣不只教她如何成為演員，也教她如何「做人」，「她會關顧團隊和片場所有人，就像太陽一樣，常帶溫暖的笑容。」

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盡地主之誼 果欄買生果款待

林嘉欣坦言難得與一班國際演員在香港拍劇，自己作為地膽，也要盡地主之誼，「例如佢哋行山，我也會介紹本土嘅地方。由於拍攝時間好長，又要轉車轉船，又要喺大遊艇拍攝，希望好多群體戲可以一齊捱過去。我都有喺果欄買生果俾佢哋食，佢哋住同一大廈，關係好好。」

咀Chris Pang前檢查對方牙齒

林嘉欣與劇中老公Chris Pang有不少咀戲，笑言咀到似老夫老妻，但拍攝前必要先檢查對方牙齒，乾淨才准咀。問到Koki留港拍戲的難忘片段，她表示最深刻是往林嘉欣的陶瓷工作室，跟嘉欣學造陶瓷，「做了一件陶瓷品，是很珍貴的片段。」兩人笑言可舉辦《THE SEASON》陶瓷班，一班演員相處融洽，每逢大時大節都會互送祝福或相約慶祝。

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Koki愛上港式點心

不過劇中兩母女水火不容，有不少磨擦，Kōki坦言有很多牽動情緒的晝面都印象深刻。她自言首次長時間留港工作，學到更多本土文化。Kōki曾表示對龜令膏和涼茶情有獨鍾，今次拍攝後愛上吃燒賣、蝦餃等點心。

問到嘉欣可有教Kōki廣東話時，她笑言有教一兩句，反而不時用日文與Kōki溝通，Kōki大感窩心，「好驚訝她竟然會講日文，在陌生環境拍攝，實在令我有家的感覺。」嘉欣解釋在多年前曾學了5個月日文，「冇乜機會用，做見佢梗係把握機會練習。」Kōki亦有以廣東話自我介紹，雖然大部分已忘記，但自言開始猜到一點意思。

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