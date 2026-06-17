黃百鳴判囚五個月 尹光避談好友入獄：我又未坐過

尹光與方力申近期頻頻同場，趁住星期日是父親節，尹光找來小方推出《老豆》合唱版，更利用AI製作這首父子兵對唱版的MV，，兩人今日下午現身宣傳，並上演一場「爆旋陀螺大激鬥」。

尹光與方力申在活動上受訪，當談到圈中好友黃百鳴的內幕交易罪成，今日判囚五個月，並即時入獄，光B表示：「我唔識答。」他指跟黃百鳴對上一次見面是在在月前的朋友聚會上，指被判五個月好快過，問到會否擔心對方年時已高不適應獄中生活，光B搞笑答：「咁我又唔知喎！我又未坐過。」