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娛樂
出版：2026-Jun-17 20:00
更新：2026-Jun-17 20:00

黃百鳴判囚五個月 尹光避談好友入獄：我又未坐過

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尹光與方力申今日上演一場「爆旋陀螺大激鬥」。 (娛樂組攝)

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尹光與方力申近期頻頻同場，趁住星期日是父親節，尹光找來小方推出《老豆》合唱版，更利用AI製作這首父子兵對唱版的MV，，兩人今日下午現身宣傳，並上演一場「爆旋陀螺大激鬥」。

尹光與方力申在活動上受訪，當談到圈中好友黃百鳴的內幕交易罪成，今日判囚五個月，並即時入獄，光B表示：「我唔識答。」他指跟黃百鳴對上一次見面是在在月前的朋友聚會上，指被判五個月好快過，問到會否擔心對方年時已高不適應獄中生活，光B搞笑答：「咁我又唔知喎！我又未坐過。」

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葉萱享受餵人奶

另方面，方力申早前為囡囡搞百日宴，同日跟太太葉萱（Maple）再影婚照及跟雙方家人食飯，表示不會在香港補辦婚宴。問到小方何時趕工造人追第二胎？他表示順其自然，指太太目前好享受餵人奶這階段，他又sweet爆透露湊女日常，小方向記者透露：「知唔知點解呢排我冇擺同個女沖涼？知唔知點解？因為我依家同佢一齊沖，所以影唔到俾大家睇。」光B就大嘆從來未試過兩父子一齊沖涼，小方即答：「我諗生仔我未必會同佢沖涼。」尹光聽完立即拍掌大笑。

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小方當年跟鍾景輝（King Sir）、劉愷威合演《甜孫爺爺》，對於鍾景輝離世，身為舊拍檔的他表示大家都會好懷念King Sir，而早前劉愷威被大陸網民指拖新歡到紅館睇方力申演唱會，事後被揭原來「點錯相」，小方證實劉愷威當日未有前來捧場，但大家仍有保持聯絡，數月前亦有跟《甜孫爺爺》一眾拍檔聚會。

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