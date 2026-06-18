78歲汪明荃突爆甲狀腺響警號 與羅家英同萌淡出念頭

現年78歲的「阿姐」汪明荃縱橫演藝圈超過半世紀，一直以敬業拼搏見稱，到近年才稍稍放緩步伐，與老公羅家英享受人生。不過，向來報喜不報憂的她，近日卻自爆健康響起了警號，令大批影迷憂心不已。

自爆赴瑪麗覆診 汪明荃在個人官方網頁的「荃週記」中，罕有地披露身體狀況。她在5月31日的日記中寫道：「自從早前甲狀腺出了小問題後，服用的藥物有一點副作用，經微調後已經改善很多，星期三再到瑪麗醫院覆診，讓醫生評估一下情況。」雖然身體抱恙，阿姐在覆診當日下午仍為修哥(胡楓)的紅館演出練歌，盡顯專業本色。不過，她隨後數天只簡短記下「在家休息」，而踏入6月後更未有更新週記，難免令人擔心。

汪明荃突爆甲狀腺響警號 。

40年兩度抗癌成功 事實上，阿姐過去40年間曾兩度抗癌成功，堪稱演藝圈的「生命鬥士」。她於1985年因聲音沙啞求醫，檢查後發現是甲狀腺癌，幸屬早期，癌細胞未擴散，手術後已康復。到2002年，她自行摸到乳房有腫塊，確診乳癌，同樣因及早發現，只須切除腫瘤，無須化療及切除乳房，極速重投工作。經歷兩場大手術後，阿姐對健康變得格外著緊。與此同時，羅家英近日也感嘆年屆80，體力不復當年，計劃4至5年內逐步淡出，汪明荃亦夫唱婦隨，表示會按身體狀況精簡工作，似乎二人為了健康而作好準備。