馮德倫《老馮日記》回歸頭炮迎端午節 葉劉穿緊身瑜伽褲重演被「麒麟」撞飛畫面

有姐姐之稱的行政會議召集人葉劉淑儀，每逢大時大節都定必派福利，趁今日（18日）是端午節，葉劉竟然大送驚喜，穿緊身瑜伽褲上陣，為馮德倫（Stephen）的《老馮日記》拍攝回歸頭炮，更重演被「麒麟」撞飛的經典一幕。

自抽被麒麟撞到飛起

近年民力推Stephen再拍《老馮日記》，早前他在threads透露已構思多年唯未實行的原因：「其實好感激大家對老馮日記嘅厚愛，再拍我真係諗咗好多年，橋都諗咗好多。唯一未諗到就係應該用乜渠道發。都知道當下嘅年輕人可能已經冇耐性睇咁長嘅一集。用短視頻係可以work 嘅，但係又點樣營利呢？真係請教吓大家。認真問題（但係我啲回覆未必認真）。」引起廣大網民熱烈討論。

事隔數月，《老馮日記》果然趁端午節強勢回歸，還請來葉劉一齊癲，不過姐姐今次並非穿上最愛的旗袍look露腿登場，而是著上瑜伽褲在影片中贏得「最時尚Icon」獎，跟Stephen抵死互寸，更不介意自抽當年被「麒麟」撞到飛起的經典畫面，短片在社交網一出立即洗版熱爆！