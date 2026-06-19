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娛樂
出版：2026-Jun-19 10:03
更新：2026-Jun-19 10:03

馮德倫《老馮日記》回歸頭炮迎端午節 葉劉穿緊身瑜伽褲重演被「麒麟」撞飛畫面

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馮德倫請來葉劉淑儀為《老馮日記》演出回歸頭炮，夠晒驚喜。

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有姐姐之稱的行政會議召集人葉劉淑儀，每逢大時大節都定必派福利，趁今日（18日）是端午節，葉劉竟然大送驚喜，穿緊身瑜伽褲上陣，為馮德倫（Stephen）的《老馮日記》拍攝回歸頭炮，更重演被「麒麟」撞飛的經典一幕。

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自抽被麒麟撞到飛起

近年民力推Stephen再拍《老馮日記》，早前他在threads透露已構思多年唯未實行的原因：「其實好感激大家對老馮日記嘅厚愛，再拍我真係諗咗好多年，橋都諗咗好多。唯一未諗到就係應該用乜渠道發。都知道當下嘅年輕人可能已經冇耐性睇咁長嘅一集。用短視頻係可以work 嘅，但係又點樣營利呢？真係請教吓大家。認真問題（但係我啲回覆未必認真）。」引起廣大網民熱烈討論。

事隔數月，《老馮日記》果然趁端午節強勢回歸，還請來葉劉一齊癲，不過姐姐今次並非穿上最愛的旗袍look露腿登場，而是著上瑜伽褲在影片中贏得「最時尚Icon」獎，跟Stephen抵死互寸，更不介意自抽當年被「麒麟」撞到飛起的經典畫面，短片在社交網一出立即洗版熱爆！

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搞完見面會再演趣劇

葉劉繼殺入COMPLEXCON搞粉絲見面會後，今次參演《老馮日記》，在片中竟然贏馮德倫勇奪時尚獎，輸俾葉劉的Stephen已經心情惡劣，離場時更焗住送葉劉坐順風車。兩在在車廂互窒，葉劉說︰「真係唔好意思，攞咗你想攞嗰個獎。」葉劉上車後稱坐得唔舒服，並嫌：「好似幾緊咁，唔係幾妥。」馮德倫立即還擊︰「好緊你去按摩啦！」其後，葉劉更得戚表示：「我求其著條褲都攞獎，你點睇？」Stephen回敬：「葉太你堅持著咁緊嘅褲，可唔可以合埋啲隻腳嚟坐？」開車前，葉劉見到車頭有醒獅，即勾起陰影，更慌失失話︰「麒麟好得人驚呀！快啲開車。」Stephen繼而叫她落車，不料葉劉一落車即被「麒麟」撞飛老遠，遺下時尚獎座在地上，Stephen落車終於拿下原本屬於他的「最時尚Icon」獎，遺下倒地的葉劉後，他再施施然登車走人。

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