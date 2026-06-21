陳啟泰受白蝕與抑鬱困擾 自困家中3日沒沖涼 開腔回應特別排毒療法

陳啟泰(Ken)與馮盈盈前男友鍾文浩醫生，今日(21日)出席「我的告白：潑灑希望 活出精彩」展覽及開幕活動，分享患白蝕逾10年的心路歷程。由起初手臂發現白蝕點點，到擴散至額頭，更一度因抑鬱情緒影響病情，幸有太太和信仰支持，近年漸趨穩定，並再次活躍於幕前主持不同節目。
學會與病症共存
陳啟泰在10年前確診患上白蝕，起初主要在前臂發現在白蝕點點，「後來發現額頭髮線位置有點點，好驚，因為一上咗面就好大件事，做幕前有白蝕點算，個人好慌，咩藥方、偏方都試晒，好彩幾個月後無咗。」他直言試過敷薑粉，令全身感到滾熱，因太熱弄至徹夜失眠，又試過使用含鋅的洗頭水，全部都效用不大，「現在學會接受、共存，好彩呢十年、八年都無嚴重到，甚至有少少好轉。」
Ken於早前接受不同訪問時，曾自揭在疫情年間患上抑鬱症，猶幸當年沒想過輕生，「因為我唔夠膽，比較細膽，我住好高，有時望出窗好高，閃過一諗『如果……』但就沒有再諗。」他感恩太太一直陪伴與癌病作戰，加上宗教的心靈支援，但也不時幻想世界末日，「最差嗰時係會諗，如果突然間個地球爆炸，都幾好，唔使瞓唔到著。」
感激太太7個月陪足24小時
問到太太可曾因此崩潰，他慶幸太太有宗教信仰，才撐得住不至於崩潰，「當然都有辛苦時間，有七個月要24小時陪我，但佢有強大動力支持佢，後來我都有問佢點解唔崩潰，佢話有個後盾，呢個係我信主嘅原因。」在抑鬱症最差階段，試過躲在家裡，「其實最大問題係無晒興趣，我最鍾意車，但嗰事連車都唔睇。朋友call我，試過幾日後先覆，冇動力去覆，亦唔想覆，因為唔知幾時好時返。試過3日無沖涼唔出街。」幸好當年是冬天，身體沒有發出臭味，但身體狀況欠佳，即使穿5至6件衫和蓋棉被，暖爐跟身都難以入睡。
談自然療法：得嘅嘢就係王道
陳啟泰指當年正值疫情，與圈中友人又較少聯絡，故沒太多知道，最近一年不斷做訪問，朋友才知他曾歷過抑鬱低潮。他直言已接受抑鬱症只能六至七成痊癒，但目前已停用藥物及安眠藥，主要做運動、服用保健產品和進行排毒療程，已甚少受白蝕病困擾至失眠焦慮。談到飲尿療法，他回應，「其實我好多訪問都有講，因為篇幅較長，建議大家可以睇我大部分訪問，都可搵到資料同我自己嘅立場，都要頗長時間解釋，歡迎大家收看。」問到是否較接受自然療法，他表示接受所有具效用的療法，「我個人好直接，任何療法work就得，嘢就係王道。有啲嘢自然療法得嘅，就盡量做多啲。」