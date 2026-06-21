陳啟泰為HOY主持三節目 公開挑機取代李尚正一哥之位

陳啟泰(Ken)早前自揭患上抑鬱症絕跡幕前，近日他再次活躍，早前化身港鐵職員主持的HOY節目《健康百萬大道》宣傳，其間有乘客認出，提起他主演的《我和殭屍有個約會》和擔任《百萬富翁》主持，「好開心《殭屍》已超過30年，仲有人記得，真係好難得。」他表示早前也曾與ATV藝人重聚，因移居加拿大多年的何守信返香港，何B教我好多嘢，佢比較低調，但係我哋熟啲嘅朋友，返嚟都會搵我哋。」他表示A記(ATV同事)有很多聚會，大爆張文慈花名叫「老PINK」，經常見面相聚，因對於與自己太太同月同日生日。

驚聞李尚正與Lokman撞樣：邊忽似？

問到可會拍劇時，年逾60的陳啟泰自言以目前狀態，暫未能應付日夜顛倒的拍劇生涯，故仍以擔任主持為先。除了《健康百萬大道》，還會主持即將播出的《國安檔案解密》及《我要做主播》，挑戰HOY一哥李尚正的地方，他自言跟對方相識多年，「我09年加入有線，好多人話我哋好似樣，我有『老版李尚正』之稱，佢亦都有年青版陳啟泰之稱。」Ken掦言兩人一定會合作，談到近期李尚正被指與MIRROR隊長楊樂文撞樣，Ken大感驚訝，「邊忽似？我而家目標似挑戰HOY一哥李尚正嘅地位，因為我喺HOY將會有三個節目出街，我要挑戰李尚正，你聽唔聽到？」相信不少觀眾都期待兩人合作拆出火花。