方力申感動三代同堂父親節 獲愛女親口叫「爸爸」成最佳禮物

方力申今日(23日)現身林盛斌(Bob)的《BOBMAN搏命先生》世界巡迴棟篤笑記者會，盛裝力撐老闆，他表示非常佩服Bob由電台sales做到「Bob爺」，談起兩人淵源，他憶起出道第3年為《True》(2003)大碟宣傳，接受當時仍是DJ的Bob訪問，「做完訪問，佢同我講好鍾意《繼續游》呢首歌，俾到佢好多力量，叫我加油，我覺得行內人嘅鼓勵說話特別有力量。」原來他也曾擔任Bob第一個Talk show的嘉賓，亦看過對方所有Talk show，「而家觀眾會欣賞付出努力嘅人，相信『搏命先生』會吸引大家撲飛。」

備戰11月慈善港澳游 方力申自言最欣賞Bob敢想敢做，並能實現想達到的目標，「有時運動員出身，有時都抱慢慢試下得唔得嘅心態，但佢試之前已同自己講一定做到。我都要學習，唔好講唔得，係未得啫。」早前他透露將於11月參加慈善游泳比賽，由香港遊往澳門，「相比上次環島泳已經7年，今次要游出公海。」他預計要游8至9個小時，比環島泳11小時短，問到太太葉萱和女兒會如何支持時，小方直言，「到時囡囡應該識行，但太太表明唔會坐船陪足我游，因為佢會暈船浪，個女又辛苦，所以應該喺終點等。」

愛女一聲「爸爸」 好感動 今年是小方與女兒方愛嘉(Isla)的首個父親節，他坦言身兼父親和兒子身份，感受尤深，「夜晚喺屋企食反，我仲叫媽媽拍片，當時太太餵緊女，我老竇食嘢剥花生，好好紀念呢個perfect moment。」而最佳的父親節禮物是終於聽到女兒親口嗌「爸爸」，「我覺得夜晚好似聽到佢嗌爸爸，但事隔兩日，今朝就絕對肯定佢係嗌咗爸爸，因為佢起身第一眼見到到，我掂下佢個鼻，嗌佢個名，然後掂下我個鼻嗌爸爸，重複十幾次之後，佢跟住我講咗一句『爸爸』，我好肯定今朝係講咗。」他坦言非常感動，可惜當時未有拍片紀錄重要時刻，反而太太拍下了囡囡第一次嗌「媽媽」的時刻，他表示日後有機會將拍片紀錄這一刻。