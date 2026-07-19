陳欣健自認愛玩唔啱汪明荃 羅家英落選八和主席阿姐讚好

陳欣健在推出半自傳作品《我的風雲往事》，昨日（18日）在會展舉行記者會，請到好友許冠文做嘉賓，由劉天蘭做主持。他預告自傳會有第二本，另一本將會談到他加入娛妹圈的事，但絕不會大爆秘聞，認為自己的經歷都夠一本書。昨日到場的嘉賓位位都是非常有份量，不但演藝圈，政商界人士也來支持，如：汪明荃、楊受成、向華強、樂易玲、趙曾學韞、葉子楣、陳國坤、吳思遠、張同祖、魏秋樺、黃錦燊、黄洛姸、聶安達、楊玳詩、陳少寶、前警務處處長蕭澤頤、香港機場管理局董事會前主席蘇澤光、啟德體育園高級總監藍列群、屈穎妍、周美鳳等。

阿姐值得一個好男人 陳欣健在記招開始前與許冠文、汪明荃一齊受訪。問到汪明荃的經歷也很豐富，會否考慮出書，她表示沒有打算。阿姐透露與陳欣健早於60年代已於麗的認識，當時她剛從訓練班畢業，自組樂隊跟梁舜燕去不同社團獻唱表演，此時陳欣健表示二人正是由梁舜燕介紹下認識。他說：「 佢（梁舜燕）話有個女仔幾好㗎，即刻𦧲飯應啦！（有冇為阿姐心動？）梗係！邊個望到阿姐係冇心動㗎？但我覺得佢值得一個比我更好嘅男人。哈哈哈！真係！我好欣賞佢為人，佢好認真！」阿姐即笑他很會𠱁女仔。

阿姐爆陳欣健多女 傾慕 陳欣健續提到兩人曾合作拍《孖生姊妹》的趣事，他指阿姐比監製、導演還要認真，有次他用了另一隻手拿杯，也提醒他要連戲。陳欣健說：「佢係好敬業樂業，一個好真嘅人，但佢唔會玩，佢唔識玩，又唔去玩，你知我又鍾意玩㗎嘛！如果唔係我哋一早一齊咗啦！」阿姐稱陳欣健學識廣博，跟他拍檔是非常穩陣，並指當年不少女生傾慕陳欣健，陳笑：「我而家80幾歲，我同個60幾歲嘅出去，啲人話我媾𡃁妹㗎！」許冠文插咀笑說：「我認為呢本書叫《我的風流往事》！」

陳欣健指阿姐是不怒而威的人，「佢一唔笑就好惡！個個都驚晒佢，佢一唔笑，我就諗自己做錯咩事！」他又指跟阿姐互相尊重，大家清楚對方，所以做了一世的朋友，更搞笑說「你知啦，我哋又冇接吻戲，我又唔會伸條脷出嚟，我哋好端莊⋯⋯」記者即笑他有留意近日娛樂圈的拍劇風波，他笑：「點樣可以唔留意？我開頭以為講我㗎嘛大佬！好彩我喺TVB冇乜拍劇！」