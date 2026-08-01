農夫張繼聰首合體開綜藝show 獲子華神賜名《人夫集團》：多謝佢無私分享

由古天樂出品，農夫（C君、陸永）聯同型格人夫張繼聰首度同台合作的綜藝舞台show《人夫集團》（International Husband Alliance），將於10月在西九戲曲中心大劇院舉行，3人今日齊齊現身九龍塘舉行記者會，公開多謝棟篤笑始祖黃子華為今次演出賜名，「佢認為呢個show似佢同達明sir、鎮宇哥嘅《鬚根Show》，可能係一個有主題嘅《鬚根Show》，幫我哋起咗《人夫集團》，多謝子華神。不過係佢以為，唔係我哋自封。」

請飲酒答謝賜名

C君表示起初構思的名字較轉折，「迂迴得滯，不如就改《人夫集團》啦！」至於原名是甚麼？陸永答道：「直頭真係唔記得，講真，總之好長！」阿聰表示，去年開會構思今次演出時，子華神已賜名並給予意見，C君續道：「我哋解釋唔到呢個綜藝show，會做短劇但又唔係舞台劇，會講嘢但又唔係棟篤笑，會唱歌但又唔係演唱會，大家get唔到係咩，子華點醒我哋係有主題嘅鬚根show。可能我哋俾俾潛移默化，點解構思3個人一齊做，可能受佢影響。」他們表示子華在宣傳䇿略上亦有分享計仔，陸永透露：「其實話我哋隨時返唔到屋企嘅show，都係佢俾我哋，係好無私分享。」問到可會請未做人夫的子華做嘉賓，他們就表示請對方飲酒作答謝。