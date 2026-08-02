施南生追思會｜徐克寫歌悼念 與林青霞24小時輪流守候到最後

資深電影人施南生於7月13日在養和醫院離世，享年75歲。有指其家人已於本月24日低調舉殯，其骨灰會供奉在寶福山。施南生追思會「南生安歌ENCORE NANSUN」今日於君悅酒店大禮堂舉行，前夫徐克一早到場打點，他製作一段施南生生活短片在追思會上播放，讓親朋懷緬昔日時光。追思會之後，徐克與林青霞與傳媒見面，並簡單交代施南生臨終時的情況。

林青霞說到：「施南生是一個了不起的電影人，她對香港電影貢獻和她的為人，一本書也寫不完。她對朋友也是了不得的好，她是掏心掏肺對朋友。在她最後日子裡，許多好朋友和家人都在旁邊陪伴她。在醫院的日子裏，我和徐克每天24小時輪流守候，最後，她是在愛的包圍下安詳的離開我們。今天這麼多的好朋友，從世界各地趕來，特別向施南生追思。我非常感激和感動。大家都很有心。」

徐克簡單交代青霞的內容後，他特別感謝為這次追思會製作歌曲給施南生的三位音樂人，分別是羅大佑、伍伯及盧冠廷，並指這首歌會放在紀念冊，大家可掃QR code便聽到。他坦言自己也寫了一道歌給施南生，亦把歌詞收錄在紀念冊內，希望盡快有人能把歌曲唱出來。最後他代表施南生多謝大家及傳媒報道，「我哋同家人對大家表達感謝。」林青霞聞言謂：「我哋都係佢（施南生）嘅家人，同Nansun一齊，我係44年，徐克50年，我哋永遠都係家人嚟。」

徐克再補充：「所以點解我哋要咁樣致謝，好多謝你哋一直以來嘅支持我哋，同埋好有耐心、好有耐性咁去報道同埋安心，辛苦大家，我哋向大家再次多謝多謝！」