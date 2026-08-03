麥包揸拐杖推廣孖蒸酒 《江湖見》帶挈人氣街坊讚真人好後生

麥長青（麥包）日前為代言米酒品牌「遠航牌九江雙蒸酒」化身一日限定送貨員，親自落區到土瓜灣、深水埗、旺角等地送貨。雖然他受十字韌帶撕裂影響，但仍無損親民作風，吸引途人圍觀索合照，人氣爆燈。期間更獲街坊大讚後生，逗得麥包笑逐顏開。
右腳十字韌帶撕裂
麥包指今次落區希望親自推廣品牌，了解市場需要：「細個暑期工都做過送貨，將啲貨一批批送去碼頭搬上船。當時賺快幫補家計同交學費，所以都做過售貨員同送貨。」
提到揸拐杖送貨，麥包說：「之前出席活動唔小心跌親受傷，右腳十字韌帶就快斷，醫生叫我盡量唔好行太多，睇吓3個月內能唔能夠自癒，如果唔得就要做手術。」他指人生從未試過如此嚴重受傷，即使過往拍劇受傷，都只是輕輕拉傷，今次真的為生活帶來了不方便。
孖許紹雄女兒合作
談到與黎耀祥主持的節目《江湖見》系列叫好叫座，不少街坊見到麥包即大叫「江湖見」。問到節目會否「添食」？他指要看公司安排，又透露最近忙於個人YouTube頻道發展，並與許紹雄女兒許惠菁（Charmaine）合作主持網上節目《青菁地》，介紹兩代人的飲食文化。由麥包介紹舊式傳統食物，許惠菁則介紹新式飲食。麥包指：「好開心Charmaine帶我走入新一代年輕市場。」
此外，麥包又透露與李思捷、曹永廉、Ben黃智賢及唐文龍組成的男子組合「Hey Brother」，不但即將推出新歌，還計劃年底開演唱會。他說：「唔知到時隻腳好返未，跳舞可能會交俾李思捷同Ben負責，依家Ben好勤力、日日練舞。」