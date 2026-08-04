愛．回家｜安Bon戀正式畫上句號 周嘉洛吻別林凱恩成全「Bon蔥」獲封「港版蜘蛛俠」

《愛·回家之開心速遞》昨晚（3日）一集「後來的我們」，「安Bon」感情線終迎來結局！金城安（周嘉洛飾）一邊壓抑對Bonnie（林凱恩飾）重燃的愛火、一邊努力營救被軟禁在吳旺達的蔥頭（丘梓謙飾），最終成功救出蔥頭，亦意味著安仔與Bonnie的「假婚姻」將要結束。 安仔因捨不得，竟想出各種古靈精怪理由拖延辦理離婚手續，最終被熊尚善（滕麗名飾）一言驚醒，安仔決定放下過去、約見Bonnie「離婚」，並送上最真誠卻又最揪心的祝福：「原來大個仔唔單止要學識承擔，仲要學識放低唔屬於自己嘅嘢」、「其實我幻想過好多次點同你結婚，但我從來冇諗過要同你離婚」、「我今日約你出嚟，就係要同你離婚」、「結婚嗰陣錫一啖，離婚嗰陣又有個Goodbye Kiss，咁對我哋嘅婚姻嚟講，都叫做有始有終吖」、「譚育英，我祝福你幸福快樂，以後都要。」

望著「大個仔」的安仔，收起平日輕佻、一面情深的送上最成熟的祝福，一臉感動的Bonnie亦強忍淚水哽咽回應：「咁我都祝福你，金城安，以後都要幸福快樂，多謝你安仔。」「安Bon」這番感人的互相「祝君好」，令網民既傷心又感觸，雖然有不少「安Bon」粉為了安Bon最終未能在一起感到失落又不快，網絡上一夜之間爆起連番「安Bon集體回憶」，亦有不少網民直指「放手也是愛」，並大讚昨晚周嘉洛的演技，對得起一個演技獎：「我覺得呢個結局幾好喎，唔爛尾」、「寫得好好，人生就係咁，錯過咗就係錯過咗」、 「能見證到自己喜歡嘅人找到幸福也是一件好事」 、「仲會有遺憾先至係最好」、「好慘，但其實又寫出了現實的唏噓」、「金城安演得好好，幾感動」、「安仔真男人」、「廢青安終於大個仔了」、「大個仔嘅背後充滿眼淚和心碎」、「周嘉洛尋晚嗰滴眼淚，絕對可以問鼎男主角獎」。

「沉船」般代入「安Bon戀」的網民，還指出金城安的遭遇，與蜘蛛俠的Peter Parker有得揮，力推周嘉洛是飾演港版蜘蛛俠最佳人選：「愛回家Peter Parker = 金城安 MJ = Bonnie」、「MJ唔記得咗Peter Parker，暫時嘅啫，又唔係永遠，即使係，放手其實都係一種愛。」 其實一連兩集的《愛‧回家》，最大的主題就是讓觀眾看到安仔如何在這十年間暴風成長，就像Bonnie昨晚一集所說：「我覺得你大個仔咗」、「以前嘅你淨係識得逃避責任，有咩事淨係識得返落被竇度喊，但依家金城安唔同喇，你為咗救蔥頭，你主動承擔起所有責任，我覺得你好犀利，我覺得你終於成長咗，終於唔係淨係識得玩嘅你。」而安仔離婚後對著媽咪熊尚善的一番話，亦引證了他的暴風成長：「Bonnie心入面已經有蔥頭，我同佢又已經過去咗，既然已經過咗去，就唔應該望番轉頭，有啲嘢錯過咗就由佢錯過啦。」

雖然「安Bon」最終因為Timing問題未能在一起，但編劇還是努力為安仔尋找「好歸宿」，以及「滿滿的愛」，負責送愛的正是安仔老Best朱凌凌（吳偉豪飾）以及「刀子嘴豆腐心」的熊尚善。首先為了將安仔拉番起身，熊尚善先是一輪狠話、再撕掉安仔對Bonnie的「最後留戀」（結婚相海報）後，再憐惜地摸著安仔下巴謂：「你識得咁諗都算大個仔」、「你喺我心目中永遠都係細路仔呀」，然後再眼泛淚光問阿仔「OK嘛」，短短幾隻字竟感動無數網民：「段母子戲好戲」、「阿滕都好戥安仔心痛，但同時又好Proud Of佢大個仔」、「安善Is The Best」 、「一句Ok嘛，盡在不言中」、「善姐同安仔都好好戲。」

最後朱凌凌拿著兩碗象徵著「Bonnie對安仔照顧」的八爪魚腸仔蛋麵闖入安仔房間，安仔見狀後極感動捉實朱凌凌問：「Can you take care of me forever？」朱凌凌聞言爽快回覆：「我話咗我養你吖嘛！」期間還不忘來個忘情擁抱，兼含住啖麵開心互動，網民亦大為感動，並大讚這個結局是神來之筆，紛紛為「安凌Broship」喝采：「安仔同朱凌凌先係一對」、「好彩呢集有朱凌凌收尾」、「相信有朱凌凌喺度，安仔一定會幸福的」、「其實都幾Warm，最後都離唔開麵」、「冇女唔使死，仲有仔」、「朱凌凌最後出場好緊要」、「我覺得唔同嘅係佢對住Bonnie、媽咪都已經長大左，但係朱0面前，佢仲係廢青安，唔使逼住成長」