MIRROR宣布團Con無Solo表演 姜濤已親身宣誓失車牌 重考信心達6成(有片)

MIRROR 今日（5日）10位成員楊樂文( Lokman)、 江𤒹生(AK)、姜濤、陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)和邱傲然(Tiger)現身為團歌《同往》宣傳，先到商台接受《叱咤樂壇》直播訪問，再往港台做錄音訪問，這亦是近年較少有走兩個電台的團訪，不過始終未齊人，盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）因工作缺席。

走勻兩個電台 場面墟冚 10位成員分乘5輛保母車中午12時抵達商台，雖然十二缺二，未能全團現身，在炎熱天氣下，大批fans早已手持應援牌守候，見10子落車即高聲呼叫偶像名字，場面墟冚，其後MIRROR乘保母車往隔鄰的港台受訪，不少fans都追上車，不過為免秩序混亂，10子直接在港台停車場落車。 團Con未定rundown MIRROR在商台接受傳媒訪問。談到8月留港拍團綜，他們笑言希望不會像團歌MV般野外露營，盡可能室內拍攝，AK表示，最驚喜始終是抽獎獲送車送樓或送錢，Tiger則在眾人要求下耍「官腔」回應，「12個同心就其利奪金，抽唔抽樓都冇所謂。」

至於12月的團Con，今次將不會有各成員的Solo表演，全部均以全團或不同形式的小組演出，副隊長AK解釋，「因為我哋大家已有各自的solo歌，亦有Solo表演機會，團Con哥以俾仲未出現過嘅組合表演。」他們直言仍未決定組合形式，Lokman補充：「但有溝通過，有咩組合想玩，所以要公司整合一下。」他認為沒有solo可避免演唱會太長，「solo大家都成日有得睇，大家嘅合作好少有，可以一舉幾得，個show又短番少少，多啲大家無見過嘅嘢。」

奇怪冇被發現 姜濤早前因被扣滿15分，被下令停牌3個月，但律師指姜濤遺失駕駛執照，盼以報失紙代替，惟被官拒絕，要求姜濤於7 月22 日或之前交出駕駛執照，否則須到庭宣誓，以證明非草率報失。姜濤受訪時表示，已親身上庭宣誓，「你哋有冇發現，好奇怪嗰日門口有記者。」問到重考車牌的信心，姜濤就表示，「有少少，60%。」他半笑說道，「唔話你知，費事你哋捕，」接著認真表示暫時未處理。 姜濤被Ian猜中借錢俾人情 談到姜濤擔任陳卓賢個唱嘉賓，給予10蚊利是作人情，姜濤氣定神閒回應，「其實我知佢會拆(即場)，先至會放10蚊，如果唔係點會咁好笑。」大表哥即反問，「就算多都好笑！」他認為效果都一樣，不過眾兄弟齊聲反駁：「唔同喎！」Jer更笑言：「佢瞓覺都識笑呀！」姜濤續解釋：「我驚佢數錢都錢到攰。」Jeremy就搶白可以幫手數，「哥」就為「弟」解圍，Ian笑言：「冇乜所謂，都係玩吓。」他強調大概已猜到姜只封10蚊，「我懷疑嗰10蚊佢係問AM Team攞！」被揭穿的姜濤以咪牌遮臉偷笑，「我醒起未還錢。」AK再加把口，「佢應該有問清楚唔俾單數，因佢可能想俾1蚊。」姜濤即自爆，起初打算呼應Ian演唱會的「23」主題，給予23元，但被提醒是單數才改變主意。」兩人均表示暫無意推出合唱版《你要倔強》。

Stanley、Jer新動向 接著談到本年內結婚的Stanley，擔任伴郎的Jeremy被問到打算給幾多人情，他無奈指出，「我出咗咁多力，仲要俾人情？」Stanley與女星宋芸樺主演的台馬合製電影《告別的年代》，入選本屆多倫多國際影展（TIFF），他表示沒想過，「喺北美巿場完成多倫多就會再去奧斯卡，當然唔係我哋，但都好開心。」接著他將會飛往台灣與柯震東為電影《我未許願先吹蠟燭》宣傳。Jer表示現正籌備新歌，「約緊Carl叔錄音，都係比較節拍感強勁嘅歌。」同時他亦為9月5日商台的足球賽備戰，每星期練一次波。

Lokman孖Alton與XG跳舞 AK好葡萄 談到Alton和Lokman成就解鎖與日本女團XG跳舞拍reels，Alton坦言，「收到邀請好開心亦好突然，因為前一晚收到，始終要準備，因為唔想失禮。當日我哋提早過去，佢哋亦非常專業，幾點開始幾點完，都好爽快，Harvey同Maya都好nice。」Lokman笑言有機會睇show已好開心，意想不到可同一拍reels。兩人直言有點害羞，Lokman強調：「但我用專業去掩蓋害羞。」Alton笑言完騷可以合照，更是喜上眉梢，不過AK亦略有微言，「雖然我本身嗰日有嘢做，但會同公司講，其實仲有其他人識跳舞，下次有禮利要casting。」FING小組將於9月5日在澳門舉行《FING 3.0》演唱會，四子事先張揚將推出合唱兄弟情歌，同時Frankie、AK和Lokman都會各自再推出個人solo。