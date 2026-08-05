肥媽教楊明食鹿筋進補 對《中年好聲音4》決賽名單流出感無奈

肥媽、吳岱融、鍾淑慧連同《中年好聲音》的涂家堯、沈宗賢、侯靜伊、郭偉倫等到粉嶺出席醫美痛症中心分店開幕。肥媽表示當初接觸該中心是因為見到吳岱融的海報，自己見距離下一個活動有時間，於是便幫襯服務，沒料到療程非常好，坦言自己以前連行樓梯都不能，現在行幾級都沒有問題。她又指中心的服務不但令自己的靜脈曲張問題改善，而且更令去水腫，整個身形變得纖瘦，現在更由客人變成代言人。

自爆 飲 high 咗 肥媽早前到馬來西亞出席楊明與莊思明的婚禮，她表示當日有200位藝人到場，就連久未露面的陳秋霞也有現身，非常開心及熱鬧。網上有影片流出見到她上台rap住唱，她說︰「飲high咗！人哋都無叫我唱歌，好多人嚟敬我，個個都拎啲茅台過嚟，阿媽阿媽咁，我係咁飲，嗰日隊band又好正，我係台下又係咁唱，佢有個親戚就嗌我上台唱，我自己都飲大咗咪上去唱，我自己都唔知唱緊咩，總之一路唱一路作來作去，之後黑妹話『你知唔知喺上面亂噏呀！』我就話『係咩？我有冇講錯嘢呀！有冇講粗口先？』黑妹話無咁就得啦！」

被楊明莊思明搞到眼濕濕 她又提到楊明及莊思明的婚禮很感動，特別是楊明講愛的宣言時，提起思明爸爸仍在生時，已經承諾會好好照顧思明，並多謝老婆陪伴他度過人生起跌，忍受他的脾氣，思明亦多謝楊明容忍自己的脾氣。肥媽表示加上二人多謝父母，而且又用AI將思明爸爸「翻生」向思明、楊明講出囑咐說話，令她深受感動，自己數度落淚。她說︰「好多呢行嘅人都係度，幾何會有咁多圈內唔同年紀嘅人聚埋一齊，其實香港藝人好團結，淨係我哋個行都二百幾人，幾犀利！」

肥媽教生仔 她表示見證住楊明成長，難得思明一直在旁守候，拍拖足足十年可以修成正果，所以非常開心。她又說到︰「個個都祝佢新婚快樂！喂！快樂完都要有嘢出先得！淨係快樂係唔得，快樂完要有BB出嚟，依家啲人結婚都少，生仔仲少！」她又立即教路，著楊明煲多些鹿筋進補，思明要食多些當歸，「食完個男嘅發啲訊息，女嘅接收先得！」

對於《中年好聲音4》決賽名單流出，肥媽沒有否認網上的賽果真偽，只謂︰「其實嗰日我哋都清場，能夠留喺度嘅都係《中年好聲音》嘅同學或親戚，應該要留番啲神秘感，唔應該流出，真定假我唔講啦！其實入得100強已經好好，入咗最後20強都好紅，淨係用『中年好聲音100』已經登得台！有啲仲可以去澳洲、美國登台，理得係1、2、3呀！我唔會估，我次次都估錯，講嗰個唔中嗰個！要按大家嗰日嘅表現，好講天時地利人和！」