梁詠琪 11歲愛女長腿追得上媽咪 爆老公為新歌「獻聲」好沾沾(有片)

梁詠琪(Gigi)今日(5日)到商台為宣傳全新國語歌《遠距離》，以及11月於紅館舉行的30周年《梁詠琪LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會》香港站。Gigi受訪親解西班牙籍丈夫Sergio為新歌客串獻聲的原因，大爆老公因有份「聲演」沾沾自喜。她又大爆11歲愛女Sofia喜歡開浴室演唱會，兼且熱愛跳舞，確曾考慮請囡囡同台合唱。女兒不單承了母親的表演天份，身高亦已追上媽咪，Gigi驚爆：「佢已著到我啲褲！」

爆老公錄3次才收貨 Gigi的全新國語單曲《遠距離》講述維繫一段分隔兩地的關係，她坦言靈感取自其親身經歷，但不局限與她與丈夫Sergio的「long D」愛情，「我啱啱去咗做嘢兩個幾月，同屋企人都維持遠距離關係，講期待同信任。」Gigi為演出舞台劇在上海逗留約兩個月，與家人分隔兩地，故希望藉著專輯分享箇中心聲。談到歌曲有老公客串聲演，Gigi強調非刻意安排，「因為首歌係講打通電話，跟遠距離的人傾電話，要有人接電話，無理由自己接返？」 拒夫妻檔合唱

她表示在台灣錄音，回港才發現無人接電話，與監製商量後，決定請老公「開金口」聲演接電話的人。雖然看似簡單任務，Gigi就爆料老公錄了3次才收貨，「錄句聲，好容易，仲要係用佢母語喎！其實只係用手機錄，都唔敢叫佢錄咁多次。」至於老公聽到製成品的反應，Gigi雀躍表示，「佢好proud好自己有份參與老婆首新歌！」問到可會考慮夫妻檔推出合唱歌，Gigi秒回：「千祈唔好！唔係個個都可以錄歌出碟，佢自己喺沖涼房唱就得喇！」

談到母女檔合唱又如何？Gigi坦言也曾考慮，因為11歲女兒Sofia喜歡唱歌，「佢成日喺浴室開show，自細就開始唱，直至有日我哋問佢唱咩歌，佢先知原來我哋聽到。」Gigi指女兒亦有唱她的作品，第一首懂唱的媽咪作品是《我鍾意》，不過她表示女兒愛唱開心歌如《膽小鬼》，覺得她的抒情歌太悲慘。Gigi將於10月再踏紅館舉行個唱，問到屆時可會邀請女兒上台合唱，她坦言，「其實我哋真係有傾過，因佢好鐘意跳舞，但佢怕醜話諗下先。」不過女兒甚少聽她的歌跳舞，「我邊鬥得過KPOP？」Gigi的愛女遺傳了媽媽的高佻身形，「佢著到我啲褲，又瘦過我，好嬲！即係媽咪而家著唔落，佢著起好fit，搞到我好羨慕。」接著她認真表示，女兒的身高經常成為關注點，跟她成長的歷程很相似，故不時分享經驗之談，讓愛女不以身高為尷尬。

唔敢睇「巨躉」 至於個唱的籌備進度，Gigi表示要待完成上海的舞台劇演出，大約9月初才正式開始，但已初步構思歌單，希望以自傳形式展現加入樂壇30年的歷程，包括音樂、家庭和影視作品等，丈夫和女兒亦很期待初入行的梁詠琪，現正洽談版權。至於回望最慘不忍睹的片段，她笑言是產後復出拍攝的《骨妹》，「我喺戲院見到，好大個『籮籮』，唔係好夠膽睇。」