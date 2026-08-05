吳岱融打點滴保養身體強調健康無問題 與鍾淑慧恨抱孫盼拍多啲港劇

吳岱融、鍾淑慧連同肥媽一齊到粉嶺出席醫美痛症中心分店開幕。早前鍾淑慧透露自己椎間盤突出，導致未能陪老公出入，又貼出吳岱融接受液體注射的照片，令人擔憂他們的健康是否接連出現問題。他們表示年紀大出現不少痛症，特別是鍾淑慧因為腰患問題，令她痛足一個月，幸好接受中心的療程後得到舒緩，現時也會特別小心坐姿。吳岱融表示自己以前也有出現類似問題，會捲起一條毛巾放在腰部位置才睡覺，亦叮囑大家要多保養。

keep住落場踢波 至於吳岱融為何要接受液體注射，他表示自己身體沒有問題，只是注射一些營養劑，可以強化肝臟及排毒，整個療程只需要半小時，只是照片看上去恐怖，自言「仲有排捱呀！無事！無事！」鍾淑慧指老公的運動量比較大，現時仍會抽空踢波。吳岱融說︰「我係散下步嗰種！我成日都話年紀愈大，肯落場就要鼓勵，呢下已經好緊要！家英哥、校長仲踢緊！」並笑謂最重要生活開心，「所剩歲月不多，無時間生氣！」

好想拍港劇 吳岱融透露現時多在內地拍戲，也參加馬來西亞、新加坡劇集拍攝，自覺很幸運，但香港拍劇的工作不多。他說︰「我之前就拍咗高志森一部馬來西亞賀歲電影《富貴逼人來》，我同李麗珍拍，做番以前標叔同肥姐個角色！內地都有拍一啲，好期待拍廣東話嘅戲。好老實，年紀大係會演一啲壓力太大、太過辛苦角色，但我團火仲係度！同埋有啲角色用番自己語言去演，係好玩好多！」鍾淑慧表示老公沒有阻止她拍戲，也沒有人找她拍，坦言演員是很被動，自己也等候機會。

對於新一批演員被指不能捱苦，很多基本東西都不知道，吳岱融就認為年代不同會有不同做法，每個年代的演員都不同。鍾淑慧就指現在新演員反而很會做戲，不會像他們當年般怕羞，吳岱融就以卡拉OK作比喻︰「以前拉你去唱卡拉OK好似去打靶咁！依家你試下搶走佢個咪真係反面！其實最緊要係有冇揀啱自己嘅工作！」

恨抱孫 問到何時升呢做岳父岳母，二人不禁隔空向在新加坡的囝囝作呼籲，吳岱融坦言自己也有催促，「我都好急，我都有同佢講是旦整件返嚟，我幫佢湊！但佢聽完就係笑下囉！」他們又透露兒子沒有帶過另一半回家，但若果真的帶回來，相信這位另一半一定是很重要。