黎彼得離世｜任樂壇巨星御用填詞人 《唐伯虎點秋香》夠經典 因病退出《愛回家》

黎彼得（Peter）今年3月中風後身體機能逐漸衰退，其圈中好友今日（2日）證實其離世消息，享年76歲。

黎彼得原名黎成就，早年他以填詞人身份活躍樂壇，早在70年代便與歌神許冠傑合作無間，Sam Hui當年多首名曲也出自其手筆，計有《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》、《浪子心聲》、《夜半輕私語》、《財神到》、《賣身契》、《世事如棋》、《學生哥》、《有酒今朝醉》、《杯酒當歌》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》、《夜夜念奴嬌》、《摩登保鑣》等，大部分也道香港小市民心聲。其後，黎彼得亦為不少經典粵語流行曲填詞，包括張國榮的《Monica》、《第一次》，梅艷芳的《將冰山劈開》、《夢裏共醉》、《心肝寶貝》及譚詠麟名曲《天邊一隻雁》、《愛人·女神》等。另外，慈善籌款節目《歡樂滿東華》之主題曲歌詞也是由黎彼得負責。