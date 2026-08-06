黎彼得離世｜曾獲劉鑾雄資助生活費 兒子躺平度日最掛心

填詞人兼演員黎彼得（Peter）於今早(5日)因病離世，享年76歲。鍾志光向傳媒證實死訊，並指黎彼得今年初入住護老院，於3月1日凌晨在院內中風暈倒，之後一直臥床休養。在中風前數天，二人更一齊飲茶，當時對方精神尚可，及至黎彼得5月13日生日當天，他曾探望對方，但黎彼得已經沒有任何反應。鍾志光表示黎彼得的家人想低調處理後事。

黎彼得於2022年曾入院做做「通波仔」心臟手術，由於私家醫院的檢查與手術費用高達30萬元，加上需要停工休養，在有出冇入的情況下，經濟拮据。在《愛．回家之開心速遞》扮演豹叔的他在出院後，未獲重返劇組，令他失去經濟來源。幸好當時獲幸富商劉鑾雄主動資助他的手術費及生活費，契仔黃宗澤Bosco、同事鍾志光等人亦出手幫忙，協助他度過難關。

黎彼得當時透露自己跟大劉本身素未謀面，當收到對方的來電時，一度以為是詐騙電話。他表示大劉給他的金錢援助是多於一年的生活費，雖然之後大劉暫停資助，但依然心存感激對方雪中送炭。