李修賢嘲周星馳無兒無女 拍片道歉否認轉賣合約壓榨星爺

73歲的李修賢全盛時期曾經演而優則導，1984年憑港片《公僕》分別奪得香港電影金像獎最佳男主角及台灣金馬獎影帝。 李修賢於1988年監製兼主演電影《霹靂先鋒》，起用周星馳擔任男二，不但讓星爺走紅影壇，並贏得金馬獎的最佳男配角。捧紅星爺後，二人卻傳出不和消息。事隔多年，周星馳卻被昔日伯樂在網上嘲諷，李修賢直指他「就算賺再多錢，沒兒沒女、沒家庭，這輩子還有多少年？」，更認為他「不敢見人，生怕出門被人打」。 自嘲拿被罵冠軍

由於言論惹來大批網民及星爺粉絲炮轟，李修賢其後拍片公開致歉，他在視頻中首先恭喜周星馳的《功夫女足》票房勁收20億人民幣，隨後自嘲：「我也拿了一個冠軍，就是被罵的冠軍，人生第一次給人家罵那麼久。」他坦承自己做錯事，並道歉說：「我身為一個公眾人物，我不應該在公眾場合講這些話，令到觀眾朋友對我的反感。」表示自己願意承擔責任。

師徒恩怨流傳多年 對於多年來盛傳的師徒恩怨，李修賢亦開腔澄清：「網絡上面有很多說我跟周星馳的矛盾，說我壓榨他、把它賣掉，我告訴大家，這些都不是事實。」他指細節過了30多年，講出來沒意思，具體發生什麼事，自己心裡有數。追溯於30年前，李修賢於1986年自立門戶開電影公司，當時曾跟周星馳簽下 10部片約。創業作《霹靂先鋒》讓星爺受到注意，之後合作第二部電影《風雨同路》，關係逐漸破裂。期間李修賢外借星爺接拍《賭聖》，票房大收逾4100萬，然而回到李修賢公司，星爺只能按合約收舊價，令雙方關係進一步決裂。有傳李修賢將餘下片約轉售永盛電影公司，星爺亦在永盛拍下《逃學威龍》、《賭俠》等賣座經典。