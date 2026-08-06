黎彼得離世｜曾與許冠傑聯手創經典 道不同拆夥：恩大於怨

黎彼得（Peter）今年3月中風後身體機能逐漸衰退，其圈中好友鍾志光昨日(5日)證實其離世消息，享年76歲。黎彼得原名黎成就，早年他以填詞人身份活躍樂壇，於2008年獲CASH音樂成就大獎。他於七十年代曾與歌神許冠傑(Sam Hui)合作無間，Sam Hui多首經典金曲也出自其手筆，計有《打雀英雄傳》、《梨渦淺笑》、《浪子心聲》、《夜半輕私語》、《財神到》、《賣身契》、《世事如棋》、《學生哥》、《有酒今朝醉》、《杯酒當歌》、《加價熱潮》、《尖沙咀Susie》、《夜夜念奴嬌》、《摩登保鑣》等，其廣東話口語風格，道出不少香港小市民心聲。而兩人合寫的歌詞有《半斤八両》、《梨渦淺笑》、《賣身契》、《世事如棋》、《尖沙咀Susie》、《打雀英雄傳》、《加價熱潮》、《夜半輕私語》、《何處覓蓬萊》等合共約80首，雅俗共賞。

視許冠傑為恩師 黎彼得曾於訪問中透露，以筆名「柴可夫」寫專欄，Sam Hui也是讀者之一，主動邀請合作，不過兩人合作七張專輯後拆夥，從此不相往來。2024年，他在自己經營的網上節目《玖噏秘笈》中，親揭兩人之間的恩怨，「其實呢恩就多，怨就好少喇，你哋啲人梗係話我擦鞋啦，其實一啲都唔係擦鞋，點解呢？因為逢親咩朋友都係，只要大家太過close，就一定有啲恩恩怨怨。至於阿Sam有冇怨我我就唔知，不過我對佢就非常之感恩，呢個係我嘅恩公、恩師，呢個不能夠否認，大家都知。」

否認與許冠傑老婆不和 他澄清有關他與Sam老婆不和的傳聞，自言與許氏三兄弟許冠文、許冠英都相熟，大讚許冠傑是愛妻號，兩公婆非常恩愛，啲人話佢老婆話呀，你呢個損友教到佢老公由以前唔飲酒唔食煙嘅，自從同你熟咗之後呢，又食雪茄又飲紅酒，擺咗我上枱喎，關我鬼事咩其實！不過算啦，如果佢認為係關我事，就當係我拉，有乜所謂呀食吓雪茄仔，飲吓紅酒更加係情趣。至於話佢老婆唔鍾意我，多餘啦，佢老婆鍾意到我不得了，佢老婆有時整牛扒畀我嘆，又同我去食牛扒。」

道不同不相為謀 黎彼得大讚許冠傑對朋友很好，只是兩人興趣不同：「佢平時嘅嗜好呢就係jam吓歌玩band呀，冇乜其他娛樂。但對我嚟講呢，我就認為同我唔夾，因為我好憎陽光與海灘，所以同佢呢樣嘢就唔係好啱喇，大家道不同不相為謀，並唔代表有敵意，不過各自各精彩。」