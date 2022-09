13歲孖妹鄭寶鄭貝獲邀赴韓行天橋 同林志玲睇齊

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《Face Of Hong Kong亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》,為香港演藝圈培育出不少新力軍,勝出者不單有才藝,更有學霸。當中屬於「美容教主」唐安麒旗下的Junior組三甲得主:大孖鄭寶(Jaybo)、細孖鄭貝(Jaybie)、張加妮(Kelly),最近獲韓國大型國際模特兒選拔活動《Face of Asia》邀請為嘉賓模特兒,於10月份赴韓國在這國際模界矚目盛事中行Catwalk。今屆踏入第17年的《Face of Asia》一直創造不少一圓星夢的機會,讓更多年輕人投身演藝及模界事業,而《Face of Asia》除了模特兒比賽外,每年都會頒獎予演藝及時尚界的代表性人物,表揚他們在推動時尚潮流及文化交流方面的貢獻,歷屆得獎者包括組合東方神起、車勝元、權相佑、崔智友、少女時代、李炳憲、金秀賢、林志玲丶古巨基等。今次三位Junior組得獎者,能夠代表香港赴韓國出席這場盛會,實屬難得。大孖鄭寶Jaybo說:「接到邀請時十分驚喜,能夠代表香港出席這場盛大表演是莫大殊榮,我對獲邀出賽甚感高興,而且十分期待。」細孖鄭貝Jaybie說:「坦白說,我沒有想過我會收到邀請。這是很好的機會,我從未在韓國行Catwalk,很期待在這項盛事中上陣,相信會是難能可貴的經驗。」