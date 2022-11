19歲YOSHI車禍身亡 YOSHIKI@X JAPAN大受打擊貼合照哀悼

港日混血歌手YOSHI上星凌晨駕電單車與貨車相撞,頭部重創,送院後證實不治,年僅19歲。當地警方表示,肇事的60歲司機宇都野晉一當日已被逮捕。

獲YOSHIKI激讚

YOSHI原名佐佐木嘉純,細細個已跟潮流界結緣,跟不少時尚圈名人合作,而最近他參加電視節目舉行的「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT」,獲X JAPAN隊長YOSHIKI選為優勝者之一,原本為YOSHIKI監製的樂團擔任主音,可惜YOSHI無法圓夢,YOSHIKI昨晚在IG貼出跟YOSHI的多張合照,大受打擊的他以日、英撰文:「We were just recording..I still can’t believe he passed away. So sad..I knew I could make him a bigger star., even though he was already a star and a wonderful person. #RIP #YOSHI..miss you.」大讚深信充滿才華的YOSHI本來前途無限,對他的離世感到悲傷。