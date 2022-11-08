19歲YOSHI車禍身亡 YOSHIKI@X JAPAN大受打擊貼合照哀悼

YOSHI原名佐佐木嘉純，細細個已跟潮流界結緣，跟不少時尚圈名人合作，而最近他參加電視節目舉行的「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT」，獲X JAPAN隊長YOSHIKI選為優勝者之一，原本為YOSHIKI監製的樂團擔任主音，可惜YOSHI無法圓夢，YOSHIKI昨晚在IG貼出跟YOSHI的多張合照，大受打擊的他以日、英撰文：「We were just recording..I still can’t believe he passed away. So sad..I knew I could make him a bigger star., even though he was already a star and a wonderful person. #RIP #YOSHI..miss you.」大讚深信充滿才華的YOSHI本來前途無限，對他的離世感到悲傷。

紗榮子友人相繼離世

另一方面，YOSHI年前曾與失婚女星紗榮子爆出相差近17歲的「母子戀」，有指當時被棒打鴛鴦下無奈分手，而在YOSHI離世後，女方在IG發長文，提及一星期前有一位「重要的朋友」離別，內容寫一想起對方笑臉即不禁哭了，並提到「那個人20年與我的人生相繫，今後也理所當然地以為會一直在一起，無論怎麼祈求還是無法實現…」，紗榮子文中未有提到對方身份，但字裡行間似是傾訴對分離之人的思念和心碎，雖然紗榮子所指的人並非YOSHI，但網民仍湧到其IG留言安慰。