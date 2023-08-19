50歲陳慧琳保養得宜　網民驚嘆係女人天花板：佢老公前世係咪救咗幾百萬人

香港樂壇天后陳慧琳（Kelly）闊別樂壇多年，今年全面復出，除咗推出多首新歌、做音樂節目嘉賓及擔任Anson Lo演唱會嘉賓之外，佢將於9月尾展開世界巡迴演唱會，首站就係喺澳門銀河綜藝館舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》。
50歲嘅陳慧琳唔經唔覺已經出道29年，留下唔少經典作品，例如歌曲《風花雪》、《星夢情真》、《對你太在乎》、《花花宇宙》、電影《東京攻略》、《薰衣草》、《大事件》及《無間道III終極無間》等等，不過佢喺2008年宣布結婚，婚後先後誕下囝囝「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，婚後專心相夫教子並淡出演藝圈。
直至上年現身香港金像獎，其後去到今年Kelly全面復出，狀況極佳嘅佢零走樣，一啲都睇唔出已經踏入半百，絕對係一名「美魔女」。
「最重要係keep得黎唔膠」
有網民喺討論區以「蝦餃老母真係女人天花板」為題出PO大讚佢保養得好好，結果吸引唔少網民留言表示認同，例如「Kelly真係少數事業一凡風順又無乜花邊新聞既artist」、「以佢呢個年齡，keep得好正」、「呢種樣唯一唔好就係後生嗰陣睇落已經好成熟 但老咗之後無敵」、「後生嗰陣樣靚生得高又有家底事業一帆風順最後婚姻家庭美滿幸福而家仲要五十歲都保養得咁好積咗幾世福先有佢咁好命」。
有網民還稱「最重要係keep得黎唔膠」「仲靚過三十幾果陣 佢老公前世係咪救咗幾百萬人」、「正過好多 3x 既女人」及「其實50歲keep到咁仲想點 有皺紋鬆弛面色黃其實好正常 證明佢冇咩大執 夾硬扮後生膠面咪仲核突 點解唔接受人就係會老」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈