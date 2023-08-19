50歲陳慧琳保養得宜　網民驚嘆係女人天花板：佢老公前世係咪救咗幾百萬人

香港樂壇天后陳慧琳（Kelly）闊別樂壇多年，今年全面復出，除咗推出多首新歌、做音樂節目嘉賓及擔任Anson Lo演唱會嘉賓之外，佢將於9月尾展開世界巡迴演唱會，首站就係喺澳門銀河綜藝館舉行一連兩場《陳慧琳Season 2演唱會澳門站》。

50歲嘅陳慧琳唔經唔覺已經出道29年，留下唔少經典作品，例如歌曲《風花雪》、《星夢情真》、《對你太在乎》、《花花宇宙》、電影《東京攻略》、《薰衣草》、《大事件》及《無間道III終極無間》等等，不過佢喺2008年宣布結婚，婚後先後誕下囝囝「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，婚後專心相夫教子並淡出演藝圈。

直至上年現身香港金像獎，其後去到今年Kelly全面復出，狀況極佳嘅佢零走樣，一啲都睇唔出已經踏入半百，絕對係一名「美魔女」。