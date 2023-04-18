55歲陳加玲大走樣不敵歲月摧殘？近照曝光網民認唔到佢

第一代「開心少女組」由羅明珠、羅美薇、李麗珍、陳加玲及袁潔瑩組成，當時佢哋參與唔少電影拍攝，而陳加玲就憑住《開心鬼放暑假》中飾演姚瓊一角人氣急升；1991年更突破性參演三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》，不過佢去到1996年便宣布退出娛樂圈，之後轉投金融事業，生活變得低調。久未露面嘅佢，近日難得出席一個慈善素宴，不過佢嘅近照就令到網民非常驚訝！

現年55歲嘅陳加玲，近日出席「寺同道合2023慈善素宴」，期間與好朋友開心拍照。資深傳媒人汪曼玲喺社交網站上載多張慈善素宴嘅照片，期間佢同多位藝人合照，當中包括久未露面嘅陳加玲，相片中嘅佢除咗頭髮變得稀疏之外，身形發福及面上明顯留下歲月痕跡，同昔日嘅身形苗條及青春甜美外貌先強烈對比，所以唔少網民都感到驚訝，仲話唔認得佢。