55歲陳加玲大走樣不敵歲月摧殘？近照曝光網民認唔到佢

第一代「開心少女組」由羅明珠、羅美薇、李麗珍、陳加玲及袁潔瑩組成，當時佢哋參與唔少電影拍攝，而陳加玲就憑住《開心鬼放暑假》中飾演姚瓊一角人氣急升；1991年更突破性參演三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》，不過佢去到1996年便宣布退出娛樂圈，之後轉投金融事業，生活變得低調。久未露面嘅佢，近日難得出席一個慈善素宴，不過佢嘅近照就令到網民非常驚訝！
現年55歲嘅陳加玲，近日出席「寺同道合2023慈善素宴」，期間與好朋友開心拍照。資深傳媒人汪曼玲喺社交網站上載多張慈善素宴嘅照片，期間佢同多位藝人合照，當中包括久未露面嘅陳加玲，相片中嘅佢除咗頭髮變得稀疏之外，身形發福及面上明顯留下歲月痕跡，同昔日嘅身形苗條及青春甜美外貌先強烈對比，所以唔少網民都感到驚訝，仲話唔認得佢。
陳加玲喺80年代被黃百鳴發掘，成為第一代「開心少女組」成員，喺1991年除咗參演三級電影《聊齋艷譚續集：五通神》哄動全城之外，佢同年仲因拍攝電影《黃飛鴻笑傳》與電影公司老闆兼人夫羅傑承撻著咗，後來羅傑承更與太太離婚及公開認愛，不過二人去到1998年便分手收場，之後更因金錢糾紛對簿公堂。另外，陳加玲仲曾經同家姐陳秀雯及前姊夫林國雄鬧翻，指林國雄耗盡家姐3千萬積蓄，除咗公開追債300萬，佢仲鬧爆對方係偽君子。有指當時家姐曾經力撐林國雄，而同佢反面。
於泰國、日本做生意 身家過億
喺2018年，陳加玲曾用回原名陳思行復出做幕後，喺內地為南韓天團BigBang成員勝利主演嘅電影《宇宙有愛浪漫同遊》執導及做編劇。有指轉投金融事業嘅陳加玲投資有道，當年靠炒股贏得第一桶金後，喺泰國、日本、北京等地方做生意，現時身家過億。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈