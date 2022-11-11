903籃球賽｜193最後5秒奠定勝局 歌星勇士隊一分之微反勝903 DJ 姜濤比賽中受傷離場(有片)

《903 AllStar 籃球賽》今晚(11日)在亞洲國際博覽館Arena舉行，903 DJ隊與歌星勇士隊於籃球場上激戰較勁，出戰名單包括903 DJ、ANSONBEAN、CY陳宗澤、Tim & Jackal @Dear Jane、ERROR、MIRROR、方力申、古巨基、吳林峰、林奕匡、陳建安、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黃妍、雲浩影、黎展峯、譚旻萱及麗英。

903籃球賽｜歌星勇士隊與903 DJ隊進場情況

Do姐主持開球禮 開賽前，負責開球禮的Do姐(鄭裕玲)，模擬開球讓在場記者拍攝，她卻直接將籃球交予姜濤，場面惹笑。及後比賽正式展開，193(郭嘉駿)、Ian(陳卓賢)、姜濤、Stanley(邱士縉)各入兩分，吳林峰投入3分球，歌星勇士隊在首節取得13分；然而903 DJ隊在張繼聰、方力申和森美帶領下，攻入了15分得以領先。

903籃球賽｜第一節戰況

903籃球賽｜第二節戰況

903籃球賽｜3 on 3環節

903DJ隊一直領先 903 DJ隊在第二節和第三節繼續領先，比數更一度拉開至38比25。縱然Ian在第三節結束前射入一個3分波，歌星勇士隊仍以30比40落後。

903籃球賽｜第三節戰況

姜濤扭傷膝頭 第四節展開不久，姜濤於籃底在混亂中被撞倒地，需要救護員入場治理，森美表示他扭傷了膝頭，需乘坐輪椅暫時離場。及後商台稱姜濤隨即離開場館，估計是到醫院接受治療。

903籃球賽｜姜濤受傷倒地情況

最後5秒絕殺 歌星勇士隊反勝903 DJ隊 峰迴路轉的戰況在第四節出現，歌星勇士隊奮起力追，終於在接近比賽尾段反超前比數49比48。當賽事只剩下11秒，903DJ隊再入一球兩分，將比數改寫成50比49，領先1分。最後5秒，眼見正要落敗之際，Edan妙傳193，後者冷靜射入，結果協助歌星勇士隊以51比50反敗為勝。

賽後，主辦單位頒發兩軍的MVP(最有價值球員)，得主分別為歌星勇士隊的姜濤，以及903 DJ隊的方力申。