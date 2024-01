aespa被委任重新演繹Seo Taeji & The Boy作品

aespa版的《Regret of the Times》,會是一首具濃厚EDM色彩的舞曲。

而SM Remastering Project新計劃,就是將徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的歌曲《Regret of the Times》(時代遺憾),交由女團aespa重新演繹,這首傳奇另類搖滾曲目。aespa的版本在原曲充滿活力的band sound,加入她們充滿未來感的獨特個性,並給樂曲帶來新的轉折。新版本帶來的愉悅感,還有aespaaespa獨特的色彩令人期待。