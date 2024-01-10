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娛樂
2024-01-10 15:47:18

aespa被委任重新演繹Seo Taeji & The Boy作品

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徐太志和孩子們，(左起)梁鉉錫、徐太志及李洙路。

被譽為K-Pop奠基人身物的徐太志，1992年找來YG娛樂的老闆梁鉉錫以及李洙路，成立組合徐太志和孩子們，將跳唱文化、hip hop及R&B曲風引入當時的韓國樂壇，為K-Pop打下基礎。

SM娛樂的SM Remastering Project，於2021年啟動，是SM和YouTube共同策劃的一個項目，旨在重新審視K-Pop的歷史，並向當代的歌迷，從新認識過往的經典，到現在已經有超過300個MV和音源被升級優化，依次序發布到適合的平台給樂迷再度欣賞。

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aespa版的《Regret of the Times》，會是一首具濃厚EDM色彩的舞曲。

而SM Remastering Project新計劃，就是將徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的歌曲《Regret of the Times》(時代遺憾)，交由女團aespa重新演繹，這首傳奇另類搖滾曲目。aespa的版本在原曲充滿活力的band sound，加入她們充滿未來感的獨特個性，並給樂曲帶來新的轉折。新版本帶來的愉悅感，還有aespaaespa獨特的色彩令人期待。

aespa版《Regret of the Times》，將於本月15日韓國時間下午6時，在Melon、iTunes、Apple Music、QQ音樂、酷狗音樂等音樂平台上公開。新歌MV亦會透過YouTube SMTOWN頻道同步上架，喜愛K-Pop的樂迷不容錯過。

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Seo Taeji & The Boy為K-Pop打下基礎，而且影響至今。

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aespa版《Regret of the Times》，將於本月15日推出。

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