aespa重唱K-Pop經典《時代遺憾》 為band sound聲音添上女性嫵媚(有片)

韓國女團aespa，重新演繹K-Pop前輩徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的金曲《Regret of the Times》(時代遺憾2024 aespa Remake Ver.)，昨日正式上架，MV亦已同步推出，於SMTOWN的YouTube頻道上率先播出。

《時代遺憾》是徐太志和男孩們的傳奇搖滾歌曲，以直接強烈的曲風，以及充滿信息而聞名。aespa的版本重新融入她們獨特的個性，於原曲充滿band sound的活力聲音框架上，帶來新的轉折，她們獨特的演出風格，為歌曲增添女性嫵媚，還有年輕愉悅力量。