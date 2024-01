aespa重唱K-Pop經典《時代遺憾》 為band sound聲音添上女性嫵媚(有片)

aespa重新演繹前輩Seo Taeji & The Boy的金曲《時代遺憾》。

韓國女團aespa,重新演繹K-Pop前輩徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的金曲《Regret of the Times》(時代遺憾2024 aespa Remake Ver.),昨日正式上架,MV亦已同步推出,於SMTOWN的YouTube頻道上率先播出。

《時代遺憾》是徐太志和男孩們的傳奇搖滾歌曲,以直接強烈的曲風,以及充滿信息而聞名。aespa的版本重新融入她們獨特的個性,於原曲充滿band sound的活力聲音框架上,帶來新的轉折,她們獨特的演出風格,為歌曲增添女性嫵媚,還有年輕愉悅力量。