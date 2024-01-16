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娛樂
2024-01-16 21:42:20

aespa重唱K-Pop經典《時代遺憾》 為band sound聲音添上女性嫵媚(有片)

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生活

aespa重新演繹前輩Seo Taeji & The Boy的金曲《時代遺憾》。

韓國女團aespa，重新演繹K-Pop前輩徐太志和孩子們(Seo Taeji & The Boy)的金曲《Regret of the Times》(時代遺憾2024 aespa Remake Ver.)，昨日正式上架，MV亦已同步推出，於SMTOWN的YouTube頻道上率先播出。

《時代遺憾》是徐太志和男孩們的傳奇搖滾歌曲，以直接強烈的曲風，以及充滿信息而聞名。aespa的版本重新融入她們獨特的個性，於原曲充滿band sound的活力聲音框架上，帶來新的轉折，她們獨特的演出風格，為歌曲增添女性嫵媚，還有年輕愉悅力量。

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昨日上架的《時代遺憾》，YouTube點撃率突破70萬。

Karina BewhY有份參與致敬製作

值得一提是aespa隊長Karina，和hip hop組合$exy $treet & Yello Music成員、說唱歌手BewhY一起參與這首歌曲的製作，提高《時代遺憾》的質量，使其更加有趣，BewhY負責製作的消息一出，惹來外界不錯的反響。

aespa這次重新演繹《時代遺憾》，是SM和YouTube合作的「SM Remastering Project」音樂項目，旨在重新審視K-Pop的歷史。在本月12日，此計劃已經發布了原曲的重新製作新版本MV，和全新製作的歌詞視頻，觀看次數4日突破35萬人次。

▼aespaa版本的《時代遺憾》▼

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