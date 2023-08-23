AGA演唱會｜江海迦個唱紀念品率先睇！多款聯乘產品Figure都有

AGA於社交平台發文，率先公布聯同本地藝術家Chino Lam（林輝）推出別注限定Figure「AGIE」，概念以外星人為設計基調，再揉合日本歌姬元素，figure可動並可裝嵌配件做出不同造型，極具收藏價值。

AGA江海迦出道10周年迎來首個個人紅館演唱會《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，為了與樂迷一同慶祝這個樂壇里程碑，是次演唱會推出多款重磅聯乘紀念品。

AGA寫道：「一開始創作AGIE的時候，希望她是一個外星人。小時候還未開始接觸音樂，天馬行空的想法不能透過音樂表達，有人覺得我的思想很特別，如外星人般，難以理解。其實我覺得每個人心𥚃面都住著一個小孩，應該把自己的童心，好好的擁抱和保護，不要被外界的種種影響自己。小孩是快樂的，請緊記童心是藏在心中樂觀誠懇的最後一個支撐。“I DO IT FOR MY INNER CHILD”」

除了推出限定「AGIE」 Figure外，AGA更重磅聯乘國際品牌Billionaire Boys Club，推出限定Tee及Tote bag，分別有「INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」兩個系列，是鮮有地本地藝人與國際品牌合作推出演唱會紀念品。AGA與Billionaire Boys Club聯乘Tee共四款，兩款短袖（黑、白兩色）、兩款長袖（黑、藍兩色），分別印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」和「ONEDERFUL LIVE」字句，以及AGA的Logo，時尚與紀念價值並重。而Tote bag設計簡約，印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」字句，貫徹演唱會主題與AGA的心思。

AGA花盡心思參與今次產品設計，她對今次合作感到榮幸：「好榮幸今次可以同到國際品牌Billionaire Boys Club合作，呢個企劃我哋花咗幾個月去討論成個設計、主題，希望大家會鍾意！會有『I DO IT FOR MY INNER CHILD』呢個概念，係希望大家尋回再保留童心的一面。」