AGA演唱會｜江海迦個唱紀念品率先睇！多款聯乘產品Figure都有

AGA寫道:「一開始創作AGIE的時候,希望她是一個外星人。小時候還未開始接觸音樂,天馬行空的想法不能透過音樂表達,有人覺得我的思想很特別,如外星人般,難以理解。其實我覺得每個人心𥚃面都住著一個小孩,應該把自己的童心,好好的擁抱和保護,不要被外界的種種影響自己。小孩是快樂的,請緊記童心是藏在心中樂觀誠懇的最後一個支撐。“I DO IT FOR MY INNER CHILD”」

除了推出限定「AGIE」 Figure外,AGA更重磅聯乘國際品牌Billionaire Boys Club,推出限定Tee及Tote bag,分別有「INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」兩個系列,是鮮有地本地藝人與國際品牌合作推出演唱會紀念品。AGA與Billionaire Boys Club聯乘Tee共四款,兩款短袖(黑、白兩色)、兩款長袖(黑、藍兩色),分別印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」和「ONEDERFUL LIVE」字句,以及AGA的Logo,時尚與紀念價值並重。而Tote bag設計簡約,印上「I DO IT FOR MY INNER CHILD」及「ONEDERFUL LIVE」字句,貫徹演唱會主題與AGA的心思。

AGA花盡心思參與今次產品設計,她對今次合作感到榮幸:「好榮幸今次可以同到國際品牌Billionaire Boys Club合作,呢個企劃我哋花咗幾個月去討論成個設計、主題,希望大家會鍾意!會有『I DO IT FOR MY INNER CHILD』呢個概念,係希望大家尋回再保留童心的一面。」