AGA演唱會｜Eason陳奕迅任嘉賓 江海迦與24味唱爆紅館(有片)

AGA演唱會曾先後兩度因疫情延期,不少粉絲期待已久,於是今晚一早入場等候,未開場已經座無虛席。演唱會於晚上8時45分開始。AGA在半空出現以《Count to 10》揭開序幕,唱至一半便踏上升降台落到地面,與多位dancer跳唱《Mad》,繼而脫掉紅色外套以透視歌衫演唱《MIZU》,期間AGA以非常性感撩人的舞姿示人,令全場粉絲尖叫連連。

其後AGA以閃閃低胸歌衫登場,唱出《Nights Without You》、《Everyday》及《吃定我》。AGA換上全皮歌衫及拿起結他自彈自唱從未發布的新歌《THE LOVER》。當唱出《若》時,AGA全白露肩歌衫側臥在舞台的中央唱出,當她站起唱《圓》時,舞台有多位蒙面的黑衫dancer及伴唱圍住她,令她非常突出。唱完後,由10位小朋友唱出《Yes or No》,AGA穿上金色露肩和服彈奏鋼琴與小朋友一齊唱《Better Me》。

THE LOVERS

AGA換上紅色賽車手歌衫後,唱出《3AM》,更請來24味及Rapper Brandon一齊唱《Do or Die》,令全場high爆。她表示很幸運,因為每次知道個唱取消之後,不知何時才可上台,但仍有好多朋友一直支持她。

即場拍MV

演唱會去到晚上11時10分時,AGA返回後台,並呼籲大家如叫得大聲一點,她便會再上台。數分鐘之後來到encore環節,舞台傳來AGA的聲音,她透露還有一首歌曲未拍MV,因為想跟fans在紅館一齊拍。此時換上牛仔造型的她彈著鋼琴上台,並唱出《Tomorrow》。

AGA稱很感謝一個人,對方等了她開騷等足3年,因為對方為了看她的演唱會,要做物理治療,自己每次去醫院探望她時,對方都跟她說加油,其後AGA大叫︰「Thank you, Grandma!」最後以《See You Next Time》為個唱作結,於晚上11時28分結束。